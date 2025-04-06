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Диктатор Путин максимально повышает ставки: экономика России в шаге от краха

Российский правитель хочет повысить ставки, однако его время ограничено

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Правитель Кремля Владимир Путин сейчас максимизирует ставки в войне против Украины, но ему хорошо известно, что время на достижение своих целей ограничено из-за серьезных проблем в российской экономике. Такое мнение высказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России в интервью OBOZ.UA.

Диктатор Путин максимально повышает ставки: экономика России в шаге от краха

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Огрызко объяснил, что Путин пытается затянуть время, стремясь достичь прекращения огня или остановки войны, поскольку экономическая ситуация в России становится все более тяжелой.

"Кажется, Путин повышает ставки до крайнего предела. Он требует признания международным сообществом всех четырех областей и Крыма, но в то же время прекрасно понимает, что времени у него почти нет", — отметил Огрызко.

Он также напомнил, что на последней встрече с российскими олигархами, сформировавшими клуб промышленников, Путин четко признал, что экономика страны охлаждается.

"Это указывает на то, что он хорошо знаком с трагической ситуацией в российской экономике. В отдельных отраслях, как угольная и транспортная, наблюдается значительный спад. Газпром почти на грани банкротства, ведь наносит колоссальный ущерб в размере 600-700 млрд рублей в газовом секторе", — подчеркнул он.

Огрызко также добавил, что в России значительно усложнились условия для ипотеки и строительства из-за невозможности населения получать кредит.

Эксперт рассказал, какова стратегия Путина в этих условиях.

"Путин — это стратег. Он пытается удерживать возможность шантажировать, утверждая, что если не получит то, чего хочет, то не может гарантировать дальнейшие действия", — объяснил Огрызко.

"Если мы выстоим следующие 7-8-10 месяцев, то к 2025 году российская экономика начнет распадаться. Об этом уже говорят не только международные, но и российские экономисты", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп также убежден, что Путин может согласиться на прекращение войны, и отметил, что больше не планирует вводить пошлины на российскую нефть, как раньше.

Как уже писали "Комментарии", в течение одной недели президент США Дональд Трамп начал торговую войну, вызвал падение Уолл-стрит и открыл перспективы для глобальной экономической рецессии.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/isnue-edinij-variant-vidpovisti-trampu-tak-schob-na-nas-ne-povisili-usih-sobak-intervyu-z-ogrizkom.htm
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