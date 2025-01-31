Диктатор Путин определился с тем, как он хочет завершить войну

Ситуация вокруг возможных мирных переговоров по войне, развязанной Россией против Украины, остается напряженной. Судя по заявлениям и действиям диктатора Владимира Путина, он не стремится к завершению войны, а пытается затянуть конфликт, применяя различные тактические маневры, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Чаленко.

Владимир Путин

При этом он обратил внимание на то, что российская пропаганда поначалу активно критиковала Трампа за его ультиматум Путину, однако впоследствии получила указание сменить риторику на более благосклонную.

По его словам, это выглядит достаточно комично и свидетельствует о том, что у Москвы до сих пор нет четкой стратегии по Трампу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский считает тактику Трампа эффективной. В интервью итальянскому изданию Il Foglio он, в частности, отметил, что пока не знает деталей мирного плана американского президента, однако его сигналы уже дают результаты.

Впрочем, Кремль пытается создать впечатление, что именно Украина избегает переговоров. 28 января Путин снова заявил, что Зеленский якобы не имеет права вести переговоры, поскольку срок его полномочий истек. В ответ украинский лидер подчеркнул, что таким образом Путин попросту затягивает войну. По мнению президента Зеленского, Путин делает все, чтобы продлить агрессию или взять паузу для подготовки нового полномасштабного вторжения. Он добавил, что настоящий мир возможен только тогда, когда Россия будет принуждена к нему.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз выставил себя на посмешище, озвучив ряд абсурдных заявлений в интервью пропагандистским медиа. Он снова заговорил о возможности оккупации Украины за один-два месяца, подверг сомнению легитимность президента Владимира Зеленского и жаловался, что Россию якобы "постоянно обманывают".



