Диктатор точно не остановится: раскрыт коварный план Путина в Украине на 2026 год

Одной из приоритетных задач России в ближайшем будущем станет стабилизация экономики. Для этого в 2026 году агрессорка будет вынуждена искать определенные договоренности с Соединенными Штатами, считает политолог Алексей Буряченко. По его мнению, Кремль будет настаивать на частичной отмене санкций как условии для такого соглашения.

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Россия также будет стремиться снизить зависимость от Китая, поскольку абсолютная зависимость от Пекина противоречит ее национальным интересам. Китай для Москвы — не союзник, а скорее конкурент, и Москва ищет взаимовыгодное партнерство.

Как третий шаг, после частичной отмены санкций и уменьшения зависимости от Китая, Россия попытается использовать ситуацию на Ближнем Востоке для усиления своего влияния.

Буряченко отмечает, что это может способствовать объединению стран Глобального Юга против Запада, в том числе США. Особенно обострение конфликта вокруг Ирана приобретет дальнейшее развитие. Позитивные результаты, которые приписывает себе Трамп, носят временный характер, а стратегические процессы уже необратимы — и Россия планирует воспользоваться этим.

Главная цель Кремля — восстановить влияние, похожее на то, что было в Советском Союзе, но не территориально, а геополитически. Путин пытается воссоздать двухполярный мир, напоминающий Ялтино-Потсдамскую систему, выводя Россию на роль второго глобального полюса.

Однако из-за слабой экономики и ограниченных ресурсов Кремль не сможет сделать это самостоятельно. Россия планирует совместить финансовые и ресурсные возможности Китая с собственным опытом гибридной войны и дипломатии.

Именно эта стратегия, вероятно, сейчас формируется в уме Путина и его ближайшего окружения. Если Россию не остановят в войне с Украиной, ее агрессия и стремление к возобновлению глобального влияния только усилятся, подытожил эксперт.

Как уже писал портал "Комментарии", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 июля опубликовал в соцсети X реакцию на заявление президента США Дональда Трампа о введении 10% пошлин на импорт из стран, поддерживающих БРИКС.