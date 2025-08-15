Диктатор уже не тот: Путин на публичной встрече уже путает дни (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Возраст российского диктатора дает о себе знать, Путин уже публично путает дни недели. Так , на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана, Путин – уточнил, какой сегодня день. Подходящее видео распространяют российские пропагандисты.

Путин перед визитом на Аляску прибыл с рабочим визитом в Магадане.

"Я очень рад снова быть здесь, у вас в Магадане. Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города. Да, уже введен в действие новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Вчера об этом говорили, показывали. Или нет? Это было сегодня? территория бухты Нагаева, где будет создан морской логистический центр", – сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как Трамп будет встречать Путина на Аляске. Дональд Трамп вылетел: борт американского президента поднялся в небо с авиабазы Эндрюс и взял курс на Аляску, где состоится встреча с Владимиром Путиным.

Трамп держит курс на Аляску для встречи с Путиным, подтвердили и местные в Аляске.

"Трамп прибудет на Аляску первым и лично будет встречать президента Путина" — губернатор штата.

Президент США лично поздравит российского коллегу по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон, для него расстелит красную дорожку, сообщает NBC. Трамп проявит высшее уважение и примет Путина со всеми почестями, уточнил телеканал со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.

Также бывший советник Трампа Джон Болтон отметил, что российский президент может использовать предложение режима прекращения огня в качестве выгодной тактики, что фактически закрепит новую линию разграничения между Украиной и Россией. Он сравнил это с демилитаризованной зоной, которая после 1953 года стала долгосрочной границей Северной и Южной Кореи.



