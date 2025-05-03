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Диктатора жестко подставили: Путину не избежать фиаско на 9 мая

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх принял решение не участвовать в российском параде, посвященном "дню победы"

3 мая 2025, 19:45 comments1426
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Клименко Елена

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх принял решение не участвовать в российском параде, посвященном так называемому "дню победы". Таким образом, он стал первым высокопоставленным иностранным представителем, отменившим свой визит в Россию на 9 мая. Об этом сообщило издание India Today.

Диктатора жестко подставили: Путину не избежать фиаско на 9 мая

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Изменения в планах Сингха явились результатом того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди также отказался от поездки в Россию. По информации индийских источников, основной причиной этого решения стало обострение отношений между Индией и Пакистаном.

Несмотря на отказ от участия в параде, Индия не намерена портить свои отношения с Россией. Поэтому на параде в Москве страну все же представит государственный министр обороны Санджай Сет, являющийся заместителем Сингха.

В то же время, как сообщают сербские СМИ, президент Сербии Александар Вучич был вынужден досрочно прекратить свой визит в США из-за ухудшения здоровья, после чего его госпитализировали в Сербии. Учитель вернулся в Белград из Флориды, где он планировал провести ряд важных встреч, но из-за плохого самочувствия вынужден был посоветоваться с врачами и вернуться домой.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил участие в публичных мероприятиях, хотя заверил, что у него нет проблем со здоровьем. СМИ отмечают, что Фицо не появился на праздновании Дня труда 1 мая и отказался от участия в традиционном установлении майского дерева, хотя, по словам депутатов, он находится в нормальном физическом и психическом состоянии. Причиной его отсутствия может быть психологический фактор, связанный с приближением годовщины покушения на него, которое произошло в прошлом году.

Портал "Комментарии" писал, что госсекретарь США Марко Рубио имеет полное право присутствовать на так называемом параде победы в Москве 9 мая, поскольку США являлись частью антигитлеровской коалиции, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Виталий Милонов.



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Источник: https://www.indiatoday.in/india/video/indias-defence-minister-rajnath-singh-to-skip-russias-victory-day-parade-ytvd-2718914-2025-05-03?utm_source=global-search&utm_medium=global-search&utm_campaign=global-search
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