Диктатору Путину сделали очень больно: он безумно ищет выход

История с очень вероятной потерей контроля над Сирией очень болезненна для Кремля по нескольким причинам, считает политолог Тарас Загородний.

Владимир Путин

"Будут реанимированы проекты экспорта газа через Сирию и Турцию в Европу. То есть у Эрдогана здесь любовь с интересом, а у России потеря надежд на возобновление монополии на рынок ЕС", — отметил эксперт.

Кроме того, Россия может потерять последнюю базу в Средиземном море – Тартус. Здесь Россия еще с советских времен, подчеркнул эксперт.

А еще, говорит Загородний, Россия из-за событий в Сирии может потерять еще один рычаг давления на Ближний Восток, которым Кремль интересовался еще со времен СССР. Больше беспокойства на Ближнем Востоке – более высокая цена на нефть.

"Снос Асада, в защите которого был еще личный мотив Путина. Он яростно его защищал, чтобы доказать всем, что сносить диктаторов нельзя. Это произошло как раз после бегства Януковича и печальной судьбы Каддафи, тщательно снятой во всех естественных и неестественных подробностях, что произвело на Путина особое впечатление, поскольку он справедливо считает, что эта печальная история может и с ним случиться", — отметил Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Сирии Башар Асад вернулся из Москвы, но подробностей его переговоров с Путиным не обнародовали. Впрочем, известно, что с должности сняли командующего российской группировкой в Сирии генерала Сергея Киселя. Для РФ их форпост в Сирии критически важен – оттуда они могут продвигать свое влияние на Средиземном море и Африке. Поэтому есть надежда на выделение Кремлем определенного ресурса на эту войну, что неизбежно повлияет на украинские фронты.



