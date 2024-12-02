Диктатору Путину сделали очень больно: он безумно ищет выход

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Ткачик Олеся
История с очень вероятной потерей контроля над Сирией очень болезненна для Кремля по нескольким причинам, считает политолог Тарас Загородний.
Владимир Путин
Кроме того, Россия может потерять последнюю базу в Средиземном море – Тартус. Здесь Россия еще с советских времен, подчеркнул эксперт.
А еще, говорит Загородний, Россия из-за событий в Сирии может потерять еще один рычаг давления на Ближний Восток, которым Кремль интересовался еще со времен СССР. Больше беспокойства на Ближнем Востоке – более высокая цена на нефть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Сирии Башар Асад вернулся из Москвы, но подробностей его переговоров с Путиным не обнародовали. Впрочем, известно, что с должности сняли командующего российской группировкой в Сирии генерала Сергея Киселя. Для РФ их форпост в Сирии критически важен – оттуда они могут продвигать свое влияние на Средиземном море и Африке. Поэтому есть надежда на выделение Кремлем определенного ресурса на эту войну, что неизбежно повлияет на украинские фронты.
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