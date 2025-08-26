"Дипломатический переворот" для РФ и новый удар для Трамп: зачем Путин едет в Китай

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который съедутся лидеры более 20 стран. Среди участников мероприятия будет президент России Владимир Путин.
Путин, Си и Моди (фото из открытых источников)
По информации агентства Reuters, для российского лидера это станет "очередным дипломатическим переворотом". Особенно показателен и визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, не посещавший Китай в течение последних семи лет.
Президент Китая Си Цзиньпин стремится использовать встречу, чтобы продемонстрировать новый облик международного порядка после уменьшения влияния США. По его мнению, все шаги Вашингтона с начала года, направленные на противодействие Китаю, Ирану, России и теперь и Индии, не добились желаемого результата.
Ожидается, что саммит этого года станет крупнейшим со времени создания ШОС в 2001 году. В то же время эксперты отмечают: действенность этого блока все еще вызывает сомнения. Среди ключевых проблем называют напряженность между Индией и Пакистаном, а также отказ Нью-Дели осуждать действия Израиля против другого члена организации – Ирана.
Относительно участия Путина сообщается, что после саммита он останется в Китае для мероприятий, посвященных годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай активно готовится продемонстрировать на параде 3 сентября свои новые противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, чтобы показать свою военную мощь. Это тонкий намек США, что есть чем поразить Пекину, даже учитывая расстояние между странами.Ссылаясь на аналитиков Open Nuclear Network в Вене, специализирующихся на разведке из открытых источников, СМИ отмечает, что на снимках, сделанных 9 августа со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские пушки, включая ракетные пусковые установки и крылатые ракеты.