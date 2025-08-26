С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который съедутся лидеры более 20 стран. Среди участников мероприятия будет президент России Владимир Путин.

Путин, Си и Моди (фото из открытых источников)

По информации агентства Reuters, для российского лидера это станет "очередным дипломатическим переворотом". Особенно показателен и визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, не посещавший Китай в течение последних семи лет.

Президент Китая Си Цзиньпин стремится использовать встречу, чтобы продемонстрировать новый облик международного порядка после уменьшения влияния США. По его мнению, все шаги Вашингтона с начала года, направленные на противодействие Китаю, Ирану, России и теперь и Индии, не добились желаемого результата.

"Просто посмотрите, как сильно БРИКС расстроил (президента США) Дональда Трампа, ведь именно для этого и созданы эти группы", – отметил главный редактор исследовательского агентства The China-Global South Project Эрик Оландер.

Ожидается, что саммит этого года станет крупнейшим со времени создания ШОС в 2001 году. В то же время эксперты отмечают: действенность этого блока все еще вызывает сомнения. Среди ключевых проблем называют напряженность между Индией и Пакистаном, а также отказ Нью-Дели осуждать действия Израиля против другого члена организации – Ирана.

Относительно участия Путина сообщается, что после саммита он останется в Китае для мероприятий, посвященных годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай активно готовится продемонстрировать на параде 3 сентября свои новые противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, чтобы показать свою военную мощь. Это тонкий намек США, что есть чем поразить Пекину, даже учитывая расстояние между странами.

Ссылаясь на аналитиков Open Nuclear Network в Вене, специализирующихся на разведке из открытых источников, СМИ отмечает, что на снимках, сделанных 9 августа со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские пушки, включая ракетные пусковые установки и крылатые ракеты.