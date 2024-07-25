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Дисциплина дает сбой. В РФ хотят узаконить штрафные батальоны

В Госдуме РФ предложили легализовать в российской армии штрафные батальоны

сегодня, 00:25
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Марьян Ощановский

Для улучшения дисциплины в российской армии член комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил вернуть штрафные батальоны.

Дисциплина дает сбой. В РФ хотят узаконить штрафные батальоны

В РФ хотят узаконить штрафные батальоны. Фото из открытых источников

"Я скажу, что кроме этого закона нужно идти дальше. Создавать и штрафные роты, как это было в Великую Отечественную войну, и штрафные батальоны для тех, кто серьезно нарушает военную дисциплину", – заявил Виктор Соболев.

Об этом российский политик сказал во время обсуждения поправок к законопроекту о назначении дисциплинарного ареста военнослужащим за использование смартфонов.

По словам российского депутата, без жесткой военной дисциплины речь не может идти о победе в войне против Украины. В качестве примера о необходимости усиления дисциплины в оккупационной армии Виктор Соболев привел высказывания Владимира Ленина о порядке в армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российских захватчиков планируют лишить каких-либо средств связи в зоне боевых действий в Украине. Как передает Центр национального сопротивления, соответствующее решение принял комитет Государственной думы РФ по обороне и нацбезопасности. Документ предусматривает, что за несоблюдение такого требования российским террористам будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток. Главная причина, почему российские депутаты хотят приняли соответствующий закон – массовые истоки информации о потерях врага в Украине.

Отмечается, что недовольны таким новшеством и российские военкоры. Они жалуются, что такой шаг в случае неукоснительного исполнения закона в зоне боевых действий приведет к "абсолютной парализации органов военного управления и потере управляемости войсками".



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24188
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