Для бегущих от мобилизации россиян при трудоустройстве за рубежом могут устроить тесты

Гражданам России, которые сейчас массово бегут от частичной мобилизации в РФ и перебираются в западные страны, нужно устраивать тесты перед принятием на работу. В первую очередь это касается десятков тысяч российских ИТ-специалистов, которые должны прояснить свою позицию по поводу войны в Украине. С предложением устраивать такие тесты для россиян в своем обращении к украинскому и международному ИТ-сообществу заявил украинский предприниматель, эксперт в области управления репутацией в интернете и создатель MediaMonitoringBot Григорий Маленко.

Россияне. Фото: из открытых источников

"Сейчас десятки тысяч российских ИТ-специалистов бегут из России — в Грузию, Казахстан, Узбекистан, Европейский Союз, Турцию, некоторые добираются в Латинскую Америку или Соединенные Штаты. Я знаю даже о беглых россиянах новой волны в Австралии. Давайте смотреть в глаза: квалифицированные россияне найдут себе работу. Потому что в мире не принято разбрасываться квалифицированными IT-кадрами. Кроме того, среди этих россиян и правда есть те, кто против Путина, против войны, за демократию и поддерживают Украину. Да, им не хватает храбрости протестовать против режима Путина. И поэтому сейчас они бегут из своей страны из-за страха стать пушечным мясом", – отметил предприниматель.

Он добавляет, правда в том, что среди убегающих от мобилизации россиян очень много рашистов, латентных или открытых шовинистов и имперцев. В последней волне эмиграции из России, которая началась именно после объявления "долевой" мобилизации — больше всего таких. Они могут говорить, что не любят Путина. Но по сути они такие же как он. Только более мелкие и жалкие. И именно эта категория россиян представляет угрозы странам и компаниям, в которые они пытаются устроиться. Массовый побег людей из России неизбежен, а когда Россия начнет сыпаться, их будет еще больше — "беженцев" станет еще больше. Поэтому уже сейчас нужно разработать универсальные правила для компаний, которые будут снимать российских специалистов на работу.

"Одно из тбилисских заведений натолкнуло меня на мысль. Бар Dedaena ввел для россиян так называемую визу: на входе в заведение нужно заполнить анкету, подписавшись под тем, что Россия — кафир, что Абхазия и все захваченные территории Украины не принадлежат России. После этого на руку посетителям ставится штамп "Путин – х***о". После прохождения этих процедур россиянин может зайти в бар. Обращаюсь ко всему ИТ-сообществу. И, в первую очередь, к компаниям, которые поддерживают Украину и компаниям, где учредители, менеджеры, кадровики — украинцы. Пора внедрять ТЕСТ НА АДЕКВАТНОСТЬ для каждого, кто имеет российское гражданство", – отметил Григорий Маленко.

Эксперт предлагает для россиян в тесте всего четыре вопроса.

Вопрос №1. Чей Крым? Правильный ответ: Украинский. Неправильные ответы: русский, крымский, ответы "эээээ", "ааааа", "я не знаю" и т.д.

Вопрос №2. Кто начал войну в Украине? Правильный ответ: Россия. Неправильные ответы: НАТО, Украина, Путин и т.д. Правильный ответ один — войну против Украины начала вся Россия и те россияне, которые не помешали Путину, если и не виноваты, но ответственны за войну.

Вопрос №3. Кто убил мирных людей в Буче, Мариуполе, Ирпене, Харькове, других городах Украины? Правильный ответ: русские. Неправильный ответ: Путин, украинская, это постановка, я не знаю, не все так однозначно. Потому что на крючок давили конкретные россияне, а не Путин в бункере.

Вопрос №4. Чем должна завершиться война в Украине? Правильный ответ: победой Украины. Все остальные ответы неправильны.

После этого можно переходить к обсуждению профессиональных скилов.





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