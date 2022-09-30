Для бегущих от мобилизации россиян при трудоустройстве за рубежом могут устроить тесты

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Кравцев Сергей
Гражданам России, которые сейчас массово бегут от частичной мобилизации в РФ и перебираются в западные страны, нужно устраивать тесты перед принятием на работу. В первую очередь это касается десятков тысяч российских ИТ-специалистов, которые должны прояснить свою позицию по поводу войны в Украине. С предложением устраивать такие тесты для россиян в своем обращении к украинскому и международному ИТ-сообществу заявил украинский предприниматель, эксперт в области управления репутацией в интернете и создатель MediaMonitoringBot Григорий Маленко.
Россияне. Фото: из открытых источников
Он добавляет, правда в том, что среди убегающих от мобилизации россиян очень много рашистов, латентных или открытых шовинистов и имперцев. В последней волне эмиграции из России, которая началась именно после объявления "долевой" мобилизации — больше всего таких. Они могут говорить, что не любят Путина. Но по сути они такие же как он. Только более мелкие и жалкие. И именно эта категория россиян представляет угрозы странам и компаниям, в которые они пытаются устроиться. Массовый побег людей из России неизбежен, а когда Россия начнет сыпаться, их будет еще больше — "беженцев" станет еще больше. Поэтому уже сейчас нужно разработать универсальные правила для компаний, которые будут снимать российских специалистов на работу.
Эксперт предлагает для россиян в тесте всего четыре вопроса.
Вопрос №1. Чей Крым? Правильный ответ: Украинский. Неправильные ответы: русский, крымский, ответы "эээээ", "ааааа", "я не знаю" и т.д.
Вопрос №2. Кто начал войну в Украине? Правильный ответ: Россия. Неправильные ответы: НАТО, Украина, Путин и т.д. Правильный ответ один — войну против Украины начала вся Россия и те россияне, которые не помешали Путину, если и не виноваты, но ответственны за войну.
Вопрос №3. Кто убил мирных людей в Буче, Мариуполе, Ирпене, Харькове, других городах Украины? Правильный ответ: русские. Неправильный ответ: Путин, украинская, это постановка, я не знаю, не все так однозначно. Потому что на крючок давили конкретные россияне, а не Путин в бункере.
Вопрос №4. Чем должна завершиться война в Украине? Правильный ответ: победой Украины. Все остальные ответы неправильны.
После этого можно переходить к обсуждению профессиональных скилов.
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