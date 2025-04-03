Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель кремлевского диктатора по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что 2–3 апреля находился в Вашингтоне, где встречался с представителями администрации Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Кирилл Дмитриев

По его словам, он надеется, что понимание позиции Москвы со стороны США будет способствовать возобновлению конструктивного диалога, в частности, в инвестиционно-экономической сфере.

В частности, Дмитриев заявил, что отношения между Россией и США были полностью разрушены во время президентства Джо Байдена. Он также обвинил определенные силы, которые якобы заинтересованы в сохранении напряженности в мире и искажают позицию Москвы, пытаясь сорвать любые шаги к диалогу.

По его словам, возобновление контактов между террористической Россией и США – процесс сложный и постепенный, однако каждая встреча и открытые переговоры помогают двигаться вперед. Дмитриев подчеркнул, что понимание позиции России вроде бы может открыть новые возможности для сотрудничества в сфере экономики и инвестиций.

Он также заявил, что противники диалога опасаются возможного сближения между Москвой и Вашингтоном, поскольку это может привести к налаживанию взаимодействия как в международных вопросах, так и в экономике.

Ранее стало известно, что Дмитриев встретился в Вашингтоне со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом. По информации CNN, он стал первым российским чиновником, посетившим столицу США с 2022 года. Источники телеканала сообщили, что визит имел целью поиск путей нормализации отношений между РФ и США и обсуждение возможного завершения войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какое послание от Путина Дмитриев передал Виткоффу.



