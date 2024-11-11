До инаугурации Трампа: Путин приказал вернуть Курскую область

Российский президент Владимир Путин приказал взять под контроль Курскую область до 20 января – даты, когда в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно данным издания, для возвращения Курской области под контроль России Путин мобилизовал 50 тысяч военных, включая русских солдат и северокорейских призывников. Считается, что российское руководство надеется добиться этой цели до вступления Трампа в должность, чтобы укрепить свои позиции на будущих мирных переговорах.

Оценка британской военной разведки свидетельствует, что в ближайшие дни Россия может усилить атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые точки вблизи украинской границы. Также, вероятно, будет привлечено около 12 тысяч северокорейских военных, что стало возможным благодаря договору о военном сотрудничестве между РФ и КНДР.

Аналитики в Украине считают, что Кремль может использовать масштабное контрнаступление в Курской области как плацдарм для продвижения в глубь территории Украины, в частности, в Сумскую область. В настоящее время российские силы вернули под свой контроль около половины территории, которую Украина освободила в ходе начатых в августе операций.

Западные дипломаты выражают обеспокоенность, что Путин постарается быстро захватить территории перед инаугурацией Трампа, чтобы получить преимущество на возможных переговорах о прекращении войны. В материале также отмечено, что с начала контрнаступления в Курской области Россия увеличила интенсивность атак на фронте. В октябре российские силы заняли большие территории, чем в любой другой месяц с середины 2022 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда Трамп начнет настоящие переговоры с Путиным.