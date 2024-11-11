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До инаугурации Трампа: Путин приказал вернуть Курскую область

Путин в попытке отразить Курскую область в ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат.

11 ноября 2024, 23:47
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Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин приказал взять под контроль Курскую область до 20 января – даты, когда в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

До инаугурации Трампа: Путин приказал вернуть Курскую область

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно данным издания, для возвращения Курской области под контроль России Путин мобилизовал 50 тысяч военных, включая русских солдат и северокорейских призывников. Считается, что российское руководство надеется добиться этой цели до вступления Трампа в должность, чтобы укрепить свои позиции на будущих мирных переговорах.

Оценка британской военной разведки свидетельствует, что в ближайшие дни Россия может усилить атаки дронами-камикадзе на украинские позиции, используя новые пусковые точки вблизи украинской границы. Также, вероятно, будет привлечено около 12 тысяч северокорейских военных, что стало возможным благодаря договору о военном сотрудничестве между РФ и КНДР.

Аналитики в Украине считают, что Кремль может использовать масштабное контрнаступление в Курской области как плацдарм для продвижения в глубь территории Украины, в частности, в Сумскую область. В настоящее время российские силы вернули под свой контроль около половины территории, которую Украина освободила в ходе начатых в августе операций.

Западные дипломаты выражают обеспокоенность, что Путин постарается быстро захватить территории перед инаугурацией Трампа, чтобы получить преимущество на возможных переговорах о прекращении войны. В материале также отмечено, что с начала контрнаступления в Курской области Россия увеличила интенсивность атак на фронте. В октябре российские силы заняли большие территории, чем в любой другой месяц с середины 2022 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда Трамп начнет настоящие переговоры с Путиным.



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