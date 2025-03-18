Дочь Пескова тайно вышла замуж и родила сына: кто ее избранник

Старшая дочь пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, Елизавета Пескова, вышла замуж, сменила фамилию и стала матерью. Ее избранником стал 25-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга, тесно связанный с местными элитами и строительной сферой, ради брака он расстался с дочерью миллиардера, сообщают российские медиа.

Лиза Пескова

По их информации, 27-летняя Елизавета Пескова ранее официально не была в браке, хотя в 2021 году в СМИ появлялись слухи о ее отношениях с чеченским бизнесменом Русланом Голбазовым. Однако документальных подтверждений не было.

При этом журналисты сообщают, что в июле 2024 Пескова официально зарегистрировала брак с Даниилом Ромашовым, после чего взяла его фамилию. Интересно, что всего за два дня до этого Ромашов официально расстался с предыдущей женой – дочерью петербургского миллиардера.

Через четыре месяца после свадьбы у пары родился сын. Роды прошли в подмосковной клинике "Лапино".

Новоиспеченному мужчине Песковой 25 лет. Его отец, Григорий Ромашов, родом из Нефтеюганска, но еще с начала 2000-х их семья проживает в Санкт-Петербурге. При этом семья Ромашовых не имеет значительного состояния или влиятельных связей: у Григория есть лишь небольшое предприятие с годовым доходом 5,5 млн рублей (около 60 тысяч долларов).

Несмотря на это, смолоду Даниил Ромашов стал частью элитного окружения Петербурга и начал совместный бизнес с людьми, приближенными к губернатору города Александру Беглову. В 2019 году, когда ему не было и 20 лет, он стал совладельцем компании "НБК-Строительство", занимавшейся управлением недвижимостью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дочь Пескова за год войны обогатилась почти в 4 раза.





