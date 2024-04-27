Компания Centrum Moscow ("Центрум"), совладельцем которой является Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря диктатора России Владимира Путина Дмитрия Пескова, показала рекордный доход в 2023 году.

Елизавета Пескова разбогатела во время войны. Фото из открытых источников

Как пишет издание "Верстка" со ссылкой на финансовую отчетность компании, в прошлом году по сравнению с 2022 годом выручка фирмы Песковой увеличилась в 3,6 раза и составила 497 млн рублей.

Сообщается, что в "Центруме" дочери Пескова принадлежат 30%, остальной доли владеет гендиректор Евгений Литвинов. Компания занимается организацией музейных экспозиций, выставочных стендов и арт-пространств, производством интерактивного и мультимедийного контента и PR-сопровождением мероприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.