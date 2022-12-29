Дочь Путина тайно назначили на новую должность

Владимир Путин пытается избегать упоминаний своих детей в СМИ, однако старшая дочь российского диктатора получила новый пост в государственном учреждении РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналистки Марии Певчих.

Дочь Путина Мария Воронцова. Фото из открытых источников

Старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова попала в списки ученого совета Московского государственного университета. Однако на официальном сайте университета нет сообщений о назначении Воронцовой.

По мнению российской журналистки Марии Певчих, дочь президент РФ взяли на должность без прохождения необходимых процедур.

"Дочку Путина Марию Воронцову втихаря назначили заместителя декана факультета фундаментальной медицины МГУ", — заявила Певчих.

Журналистка и руководительница отдела расследований Навального опубликовала фотографию с перечнем членов ученого совета, где также числится Воронцова.

"А вы говорите у молодых ученых у России нет перспектив. На месте декана я бы напряглась от перспектив Марии", — саркастически реагирует на назначение Певчих.

Имя дочери Путина отсутствует в списке ученого совета, а также нет упоминаний о Воронцове и в списке сотрудников деканата. Мария Воронцова – старшая дочь Путина, получившая образование детского врача-эндакринолога. С начала вторжения Воронцов находится под санкциями ЕС, США и Соединенного Королевства.





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