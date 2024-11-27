Доходы упали до исторического минимума: в России бизнес забил тревогу

Высокие ставки и рост расходов привели к тому, что финансовый результат российских компаний в сентябре оказался худшим за два года.

Прибыли компаний в России падают. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, за девять месяцев этого года доход российских компаний составил 21,37 трлн. руб. В последний раз компании зарабатывали менее двух лет назад. До сентября доходы компаний немного отставали от рекордного прошлого года (в январе-августе – на 5,8%), но результат за девять месяцев на 19,1% хуже, чем годом ранее.

В минфине РФ отмечают сокращение поступлений налога на прибыль.

"На 20 ноября поступления налога на прибыль снизились к аналогичному периоду в прошлом году на 7%. Или на 357 млрд рублей, если быть точным", – заявил министр Антон Силуанов.

Министр признался, что такое падение поступлений от налогов стало неожиданностью для правительства РФ.

"Если посмотреть на субъекты, у кого самая сложная ситуация с налогом на прибыль, это Кемеровская область – минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская, Вологодская и так далее. Ситуация ясна. Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно-ориентированные, по которым экспорт по тем или иным причинам сократился", — рассказал он.

Отмечается, что российский бизнес страдает ростом затрат и высокими ставками, которыми Центробанк пытается сдержать инфляцию. В опросах Центробанка и S&P Global предприятия называют одной из главных проблем стремительный рост издержек. Самый острый кадровый кризис (безработица в октябре снова обновила рекорд – 2,3%) заставляет повышать зарплаты. В сентябре они были на 17,8% больше, чем в сентябре 2023 г., а в реальном выражении рост составил 8,4%.