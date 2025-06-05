Доктор богословских наук назвал причину, по которой Путин звонил Папе Римскому

Российский диктатор Владимир Путин позвонил недавно избранному Папе Льву XIV. По мнению доктора богословских наук Тараса Дзюбанского, Путин провел разговор с понтификом из-за отчаяния ситуации на войне в Украине и пожаловался Папе Римскому.

Российский диктатор Владимир Путин

Тарас Дзюбанский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу причин инициированного Кремлем разговора Путина и Папы Римского.

"Наверное, это то, что Путин уже чувствует свои слабины, чувствует, что он проигрывает. Он чувствует международное давление. Это, кстати, первый звонок в Ватикан Путина после 2021 года. После того, как он приступил к полномасштабному вторжению в Украину. Итак, это, наверное, это его какое-то отчаяние, потому что он уже обращается даже к самому Римскому Папе", — считает доктор богословских наук.

Дзюбанский напомнил, что Ватикан предлагал России свое участие в переговорах с Украиной, как нейтральная площадка. Однако предложение было отвергнуто в Кремле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Ватикан католическая страна, поэтому ей не следует быть местом для переговоров между православными государствами.

По словам Дзюбанского, такие слова Лаврова бессмысленны, ведь после этого состоялись переговоры Украины и РФ в Стамбуле, столице Турции, которая является мусульманской страной. Доктор богословских наук предполагает, что Путин в разговоре с Папой Римским хотел пожаловаться на Украину.

"Вопрос религии здесь не стоит. Здесь скорее вопрос какого-то отчаяния. И такое впечатление сложилось, что Путин звонил Папе для того, чтобы пожаловаться. Он говорил: "Вот, смотрите, украинцы, они нас терроризируют. Они сейчас нас атакуют". А то, что он атакует уже Украину годами, о том он не вспоминает", – сказал Дзюбанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда ждать "ответ" России из-за атаки по аэродромам. В Кремле сделали заявление.

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