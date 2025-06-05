Доктор богословских наук назвал причину, по которой Путин звонил Папе Римскому

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин позвонил недавно избранному Папе Льву XIV. По мнению доктора богословских наук Тараса Дзюбанского, Путин провел разговор с понтификом из-за отчаяния ситуации на войне в Украине и пожаловался Папе Римскому.
Российский диктатор Владимир Путин
Тарас Дзюбанский в эфире телеканала "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу причин инициированного Кремлем разговора Путина и Папы Римского.
Дзюбанский напомнил, что Ватикан предлагал России свое участие в переговорах с Украиной, как нейтральная площадка. Однако предложение было отвергнуто в Кремле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Ватикан католическая страна, поэтому ей не следует быть местом для переговоров между православными государствами.
По словам Дзюбанского, такие слова Лаврова бессмысленны, ведь после этого состоялись переговоры Украины и РФ в Стамбуле, столице Турции, которая является мусульманской страной. Доктор богословских наук предполагает, что Путин в разговоре с Папой Римским хотел пожаловаться на Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда ждать "ответ" России из-за атаки по аэродромам. В Кремле сделали заявление.
Также "Комментарии" писали, что Путин ответил на предложение Зеленского о встрече.
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