"Доводят до красной линии": Путин снова угрожает Западу

Путин снова пытается оправдать войну против Украины, утверждая, что армия РФ воюет не против украинцев, а против "неонацистского режима" в Киеве. Об этом Путин заявил 16 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин обвинил Запад в провокациях

По словам российского президента, страны НАТО якобы доводят Россию до красной линии, после чего Москва будет вынуждена действовать. Он обвинил Запад в "провокациях" и "устрашении собственного населения российской угрозой".

"Пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень проста: доводят нас до красной линии, по которой мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, сразу же пугают свое население — тогда еще, в древности, советской, а сейчас уже российской угрозой", — заявил Путин.

Чтобы подкрепить свои слова, Кремль анонсировал серийное производство ракетных комплексов "Орешник", сравнимых Путиным с ядерным оружием. Он также заявил, что Россия может отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней дальности, если США приступят к развертыванию подобных систем в Европе.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что война ведется не против украинского народа, а против "режима", который, по его словам, установился в Украине в результате "госпереворота" в 2014 году.

"Еще раз хочу подчеркнуть. Мы не с украинским народом воюем, а с неонацистским режимом в Киеве, захватившим эту власть еще в 2014 году. Источник этой власти — госпереворот", — сказал лидер страны-агрессора.

В то же время, российский лидер прокомментировал обсуждаемый в Украине вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он назвал это решение "отрядом ребят на убой" и добавил, что такой шаг не изменит ситуацию на фронте.

Ранее "Комментарии" писали, что россияне на оккупированных территориях пытаются решить серьезную для них проблему — попавшие в оккупацию украинцы не спешат брать паспорта страны-агрессорки. А нелояльность местного населения полностью разбивает миф россиян о том, что их ждали украинской земли.