"Доводят до красной линии": Путин снова угрожает Западу

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Черновалова Кристина
Путин снова пытается оправдать войну против Украины, утверждая, что армия РФ воюет не против украинцев, а против "неонацистского режима" в Киеве. Об этом Путин заявил 16 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ.
Путин обвинил Запад в провокациях
По словам российского президента, страны НАТО якобы доводят Россию до красной линии, после чего Москва будет вынуждена действовать. Он обвинил Запад в "провокациях" и "устрашении собственного населения российской угрозой".
Чтобы подкрепить свои слова, Кремль анонсировал серийное производство ракетных комплексов "Орешник", сравнимых Путиным с ядерным оружием. Он также заявил, что Россия может отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней дальности, если США приступят к развертыванию подобных систем в Европе.
В своем выступлении Путин подчеркнул, что война ведется не против украинского народа, а против "режима", который, по его словам, установился в Украине в результате "госпереворота" в 2014 году.
В то же время, российский лидер прокомментировал обсуждаемый в Украине вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он назвал это решение "отрядом ребят на убой" и добавил, что такой шаг не изменит ситуацию на фронте.
Ранее "Комментарии" писали, что россияне на оккупированных территориях пытаются решить серьезную для них проблему — попавшие в оккупацию украинцы не спешат брать паспорта страны-агрессорки. А нелояльность местного населения полностью разбивает миф россиян о том, что их ждали украинской земли.
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