Дроны «потушили» Белгородскую область РФ: что известно

В ночь на 26 декабря Белгородская область подверглась атаке неопознанных дронов. В некоторых населенных пунктах пропал свет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

В частности, среди официальных лиц информацию об атаке подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотники атаковали Грайворонский район.

Чиновник уточнил, что в результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередач, в связи с чем ряд населенных пунктов остались без электроэнергии.

"Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевка-Вторая", — сообщил Вячеслав Гладков.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российских городах было шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и издание ASTRA.

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