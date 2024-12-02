logo

BTC/USD

96687.92

ETH/USD

3658.05

LTC/USD

122.67

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Друг Путина объявил требования России к Украине и унизил Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Друг Путина объявил требования России к Украине и унизил Трампа

Друг Путина Малофеев заявил, что команда Трампа не будет указывать РФ и назвал требования Кремля к Украине

сегодня, 16:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия не согласится ни на одно предложение о прекращении огня в Украине, даже если ее выдвинет новый президент США Дональд Трамп. Об этом заявил российский бизнесмен и близкий к Кремлю деятель Константин Малофеев в интервью Bloomberg.

Друг Путина объявил требования России к Украине и унизил Трампа

Владимир Путин

"Важно, чтобы будущая администрация США понимала, что перемирие — это не подарок, которого ждет Россия, что они начнут с нами разговаривать, и мы во всем уступим. Перемирие сейчас выгодно и Украине, и США, но нам оно не приносит никакой пользы – потому что мы побеждаем", — сказал Малофеев.

По словам магната, Кремль откажется от соглашения, если оно не будет предусматривать существенные уступки, в частности закрепление нейтрального статуса Украины на юридическом уровне. То есть, подчеркнул россиянин, даже отказа Украины от части своих территорий для РФ будет недостаточно. Он считает, что глава Кремля Владимир Путин согласится на перемирие, только если Киев закрепит свой нейтральный статус на конституционном уровне и ограничит численность своих вооруженных сил.

Он оценил шансы на заключение соглашения с администрацией Трампа как "50 на 50".

Малофеев также отметил, что требования Кремля останутся неизменными даже после смены руководства в Вашингтоне. Он предположил, что это может повлечь за собой дальнейшее обострение отношений между Россией и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские СМИ начали распространять информацию о том, что Кремль готовит чиновников к тому, что "специальная военная операция" в Украине будет скоро закончена. В частности, чиновники рассказывают, что якобы война будет заморожена по линии фронта. До этого РФ планирует освободить свою Курскую область и захватить весь украинский Донбасс. Впрочем, глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак призывает не верить ни одному слову россиян. По его словам, действительно, сегодня с большим подъемом СМИ тиражируют "новость", мол, российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-02/putin-ally-predicts-russia-will-reject-trump-s-ukraine-truce-bid
Теги:

Новости

Все новости