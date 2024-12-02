Друг Путина объявил требования России к Украине и унизил Трампа

Россия не согласится ни на одно предложение о прекращении огня в Украине, даже если ее выдвинет новый президент США Дональд Трамп. Об этом заявил российский бизнесмен и близкий к Кремлю деятель Константин Малофеев в интервью Bloomberg.

Владимир Путин

"Важно, чтобы будущая администрация США понимала, что перемирие — это не подарок, которого ждет Россия, что они начнут с нами разговаривать, и мы во всем уступим. Перемирие сейчас выгодно и Украине, и США, но нам оно не приносит никакой пользы – потому что мы побеждаем", — сказал Малофеев.

По словам магната, Кремль откажется от соглашения, если оно не будет предусматривать существенные уступки, в частности закрепление нейтрального статуса Украины на юридическом уровне. То есть, подчеркнул россиянин, даже отказа Украины от части своих территорий для РФ будет недостаточно. Он считает, что глава Кремля Владимир Путин согласится на перемирие, только если Киев закрепит свой нейтральный статус на конституционном уровне и ограничит численность своих вооруженных сил.

Он оценил шансы на заключение соглашения с администрацией Трампа как "50 на 50".

Малофеев также отметил, что требования Кремля останутся неизменными даже после смены руководства в Вашингтоне. Он предположил, что это может повлечь за собой дальнейшее обострение отношений между Россией и США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские СМИ начали распространять информацию о том, что Кремль готовит чиновников к тому, что "специальная военная операция" в Украине будет скоро закончена. В частности, чиновники рассказывают, что якобы война будет заморожена по линии фронта. До этого РФ планирует освободить свою Курскую область и захватить весь украинский Донбасс. Впрочем, глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак призывает не верить ни одному слову россиян. По его словам, действительно, сегодня с большим подъемом СМИ тиражируют "новость", мол, российских чиновников плавно готовят к сворачиванию "СВО".



