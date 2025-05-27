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"Дружба" закончилась: Медведев пригрозил Трампу третьей мировой

Медведев ответил Трампу на его пост с критикой Путина

сегодня, 22:05
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Автор:
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Марьян Ощановский

Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американскому президенту Дональду Трампу третьей мировой войной.

"Дружба" закончилась: Медведев пригрозил Трампу третьей мировой

Медведев пригрозил Трампу. Фото из открытых источников

"Я знаю только одну действительно плохую вещь – это третья мировая. Надеюсь, Трамп это понимает! – написал Дмитрий Медведев.

Как известно, 27 мая Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин "играет с огнем". "Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей – и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем! – заявил Дональд Трамп.

Ранее президент США, комментируя российские удары по Украине, заявил, что Путин сошел с ума.

Кроме того, "Комментарии" писали о том, что в США нашли ответ, как Трамп может принудить Путина к миру. Президент США Дональд Трамп оказался перед дилеммой: его решительные заявления о способности завершить войну в Украине в 24 часа все больше выглядят как иллюзии, подрывающие доверие к нему. Это, пишет CNN, заставляет президента США искать способы вернуть контроль над нарративом.

Издание прогнозирует, что одним из потенциальных шагов, которые может предпринять Трамп, ввести вторичные санкции против России. Он раньше уже намекал на такой вариант. Санкции будут нацелены на финансовые институты, компании и другие организации, до сих пор сотрудничающие с Москвой. Журналисты напоминают, что в Конгрессе уже представлен соответствующий законопроект авторства сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Документ предусматривает серьезные ограничения для стран, продолжающих взаимодействовать с Россией. Это ударит по стратегическим соперникам США, таким как Китай, но в то же время рискует усложнить отношения с союзниками, в частности, Индией.



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Источник: https://x.com/medvedevrussia
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