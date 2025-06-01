Думали пол дня: в Минобороны РФ впервые отреагировали на атаку дронов на аэродромы

Спецоперация Службы безопасности Украины, проведенная 1 июня на территории России, была реализована с помощью FPV-дронов и была направлена на аэродромы, где базируется стратегическая авиация. Российская сторона назвала этот удар терактом.

Минобороны РФ (фото из открытых источников)

Министерство обороны РФ сообщило, что атаки произошли в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Также в заявлении отмечается, что часть атак якобы была "отбита".

Впрочем, российская сторона фактически признала, что в результате запусков FPV-дронов с территории, расположенной в непосредственной близости от аэродромов в Мурманской и Иркутской областях, произошло мощное возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Россияне сообщили, что пожар удалось ликвидировать. По информации Министерства обороны РФ, "жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет".

Кроме того, в заявлении говорится, что якобы некоторые участники терактов были задержаны. В то же время, официальное подтверждение этой информации с украинской стороны пока отсутствует.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ признали, что Сибирь впервые атаковали украинские дроны. Украинские беспилотники впервые нанесли удар по территории Сибири. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Произошла атака дронов на воинскую часть в поселке Среднее. Это первый случай в Сибири. Один из сбросов пришелся на старое здание в Новомальтинске. Точное количество БПЛА пока неизвестно. На место прибыли оперативные и силовые структуры: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии".

Как отметил Кобзев, подобно атаке на аэродром "Оленья" близ Мурманска, для удара использовались дроны, стартовавшие с кузова грузовика. О еще одной атаке беспилотников сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он не уточнил, какой именно объект стал мишенью.