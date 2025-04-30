Два мировых лидера отказались ехать на парад к Путину на 9 мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был приглашен российским диктатором Владимиром Путиным на парад ко Дню победы в Москву. Однако индийский лидер отказался участвовать в мероприятиях в России на 9 мая. Еще один иностранный лидер также отменил свое участие.

Иностранные лидеры на параде в Москве. Фото из открытых источников

Кремль несколько месяцев активно приглашал мировых лидеров приехать на парад в Москву на 9 мая. Однако не все откликнулись на предложение России. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не собирается ехать в Россию на День победы.

"Моди не приедет в Москву на торжество 9 мая, но Индия будет представлена", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кроме Моди также не поедет к Путину в Москву президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух. Он получил приглашение на парад на Красную площадь в сентябре прошлого года.

В настоящее время свой визит в Россию на 9 мая подтвердили 13 мировых лидеров, в частности, в список попали председатель Китая Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула де Силва и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из мировых лидеров подтвердил участие на параде в Москве 9 мая. В 2025 году ожидается наибольшее количество иностранных лидеров, которые приедут на День победы в Россию за последние 5 лет.

Также "Комментарии" писали о том, будет ли Украина атаковать парад в Москве на 9 мая, где Путин выставит десятки единиц военной техники под открытым небом. Как указывают эксперты, вероятно, Украина избежит ударов по столице России из-за присутствия там мировых лидеров, в частности, лидера Китая Си Цзиньпина.