Две страны готовы помочь РФ с поставками электроэнергии

Член правления российской энергетической компании "Интер РАО" Александра Панина заявила, что из-за аварийных режимов Россия обратилась за помощью к Азербайджану и Грузии по поводу поставок электроэнергии в РФ. По ее словам, Азербайджан согласился, тогда как Грузия будет действовать в зависимости от ситуации.

Грузия и Азербайджан готовы помочь РФ с поставками электроэнергии

Как сообщает "Эхо Кавказа", Александра Панина прокомментировала журналистам информацию о поставках электроэнергии в РФ из других стран в моменты аварийного отключения.

"Получили ответ. Азербайджан ответил, что может оказать аварийную помощь в размере 250-300 МВт. Грузия ответила, что по ситуации. Они заранее пообещать не могут, но в зависимости от ситуации они будут принимать решение", – сказала Панина.

На дополнительный вопрос, получала ли Россия электроэнергию от этих стран, Панина ответила, что поставки "были из Азербайджана".

В Минэкономики Грузии отреагировали на слова Паниной и отметили, что "электроэнергетическая система Грузии физически связана с электроэнергетическими системами всех четырех соседних государств", что осложняет поставки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что словацкая газовая компания опровергла соглашение Азербайджаном по транзиту через Украину. Действующее пятилетнее соглашение между Москвой и Киевом об экспорте российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце года, что заставляет Евросоюз искать альтернативные источники газа, в том числе из Азербайджана, ведя переговоры о сохранении маршрута открытым.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии заявили, что получили своего Януковича, но худшей версии.