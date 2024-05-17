logo

BTC/USD

66858.34

ETH/USD

3088.96

LTC/USD

83.88

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Едва дышит: попавшему в больницу российскому певцу стало хуже
commentss НОВОСТИ Все новости

Едва дышит: попавшему в больницу российскому певцу стало хуже

Николаю Носкову стало хуже и его состояние еще тяжелее.

17 мая 2024, 23:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российская знаменитость Николай Носков , которая сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash , у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.

Едва дышит: попавшему в больницу российскому певцу стало хуже

Николай Носков (фото из открытых источников)

Как написали журналисты канала, врачи поставили диагноз – тромбоэмболия на фоне пневмонии. Носков находится в среднетяжелом состоянии. Еще на канале сообщают, что у него развилась дыхательная недостаточность.

"Ситуацию осложняет дисбактериоз кишечника. До этого Носков жаловался на сильные боли в правых руках и ногах. Врачи корректировали терапию и назначили ему более сильные препараты", — говорят о ситуации пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести. Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса. Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать. Сейчас состояние Носкова оценивают как среднетяжелое.

Также "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом. Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице. Об этом пишут российские издания.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости