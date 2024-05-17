Российская знаменитость Николай Носков , которая сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash , у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.

Николай Носков (фото из открытых источников)

Как написали журналисты канала, врачи поставили диагноз – тромбоэмболия на фоне пневмонии. Носков находится в среднетяжелом состоянии. Еще на канале сообщают, что у него развилась дыхательная недостаточность.

"Ситуацию осложняет дисбактериоз кишечника. До этого Носков жаловался на сильные боли в правых руках и ногах. Врачи корректировали терапию и назначили ему более сильные препараты", — говорят о ситуации пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская звезда Николай Носков оказался в больнице и находится в состоянии средней тяжести. Артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса. Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать. Сейчас состояние Носкова оценивают как среднетяжелое.

Также "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом. Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице. Об этом пишут российские издания.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии.