Ее смерть стала для него ударом: Путин пришел попрощаться с близкой соратницей

В Москве простились с главой Верховного суда РФ Ириной Подносовой. На похороны близкой соратницы пришел сам Путин, принявший участие в церемонии прощания и пообщавшийся с родными. За ним на прощание пришла и вся верхушка Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Но оппозиционные паблики пишут, что смерть Подносовой очень расстроила Путина, ведь только год назад он назначил ее на этот пост. В колуар ходит информация, что ее смерть была не случайной, ведь слишком часто в РФ начали при странных обстоятельствах умирать чиновники. Поэтому все распространяющие эти сообщения под контролем у особых органов

"Те, кто будет распространять конспирологические версии о причинах смерти главы ВС РФ Ирины Подносовой, сразу же окажутся в центре внимания компетентных органов. Поверьте, ведется очень серьезная работа", – пишут паблики.

Также пишут о недоброжелателях, пытающихся это донести до замеченного Путина.

"Но, что немаловажно, отдельные люди пытались донести до и без того расстроенного Владимира Путина, что смерть Подносовой совсем не случайна. Параллельно в сети уже пишут о якобы возможной причастности генпрокурора Игоря Краснова к резкому ухудшению здоровья председателя Верховного суда", говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ирина Подносова, занимавшая должность главы Верховного суда России, умерла в Москве в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на источники в прокремлевских СМИ. Это уже вторая подряд смерть на этом посту за последние два года — в 2024 году умер Вячеслав Лебедев, руководивший судом с 1991 года.

Подносова была назначена главой Верховного суда в апреле прошлого года по предложению Владимира Путина. Ее считали человеком, приближенным к высшему руководству Кремля: он учился вместе с Путиным и нынешним председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Оппозиционное издание "Медуза" отмечало, что Подносова оказала влияние в российской судебной системе прежде всего благодаря связям, а не исключительным профессиональным способностям. В интервью она неоднократно упоминала Путина, характеризуя его в студенческие годы как "достаточно невзрачного человека".