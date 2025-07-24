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Ее смерть стала для него ударом: Путин пришел попрощаться с близкой соратницей

Сообщают, что смерть Подносовой очень расстроила Путина.

24 июля 2025, 19:36
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Лиля Воробьева

В Москве простились с главой Верховного суда РФ Ириной Подносовой. На похороны близкой соратницы пришел сам Путин, принявший участие в церемонии прощания и пообщавшийся с родными. За ним на прощание пришла и вся верхушка Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Ее смерть стала для него ударом: Путин пришел попрощаться с близкой соратницей

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Ее смерть стала для него ударом: Путин пришел попрощаться с близкой соратницей - фото 2

Но оппозиционные паблики пишут, что смерть   Подносовой очень расстроила Путина, ведь только год назад он назначил ее на этот пост. В колуар ходит информация, что ее смерть была не случайной, ведь слишком часто в РФ начали при странных обстоятельствах умирать чиновники. Поэтому все распространяющие эти сообщения под контролем у особых органов

"Те, кто будет распространять конспирологические версии о причинах смерти главы ВС РФ Ирины Подносовой, сразу же окажутся в центре внимания компетентных органов. Поверьте, ведется очень серьезная работа", – пишут паблики.

Также пишут о недоброжелателях, пытающихся это донести до замеченного Путина.

"Но, что немаловажно, отдельные люди пытались донести до и без того расстроенного Владимира Путина, что смерть Подносовой совсем не случайна. Параллельно в сети уже пишут о якобы возможной причастности генпрокурора Игоря Краснова к резкому ухудшению здоровья председателя Верховного суда", говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ирина Подносова, занимавшая должность главы Верховного суда России, умерла в Москве в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на источники в прокремлевских СМИ. Это уже вторая подряд смерть на этом посту за последние два года — в 2024 году умер Вячеслав Лебедев, руководивший судом с 1991 года.

Подносова была назначена главой Верховного суда в апреле прошлого года по предложению Владимира Путина. Ее считали человеком, приближенным к высшему руководству Кремля: он учился вместе с Путиным и нынешним председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Оппозиционное издание "Медуза" отмечало, что Подносова оказала влияние в российской судебной системе прежде всего благодаря связям, а не исключительным профессиональным способностям. В интервью она неоднократно упоминала Путина, характеризуя его в студенческие годы как "достаточно невзрачного человека".

 



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