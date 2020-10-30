Ефремов хочет создать российский тюремный театр

Российский артист Михаил Ефремов, которого осудили на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Газета.ру

Агентство ссылается на комментарий ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, который посещал Ефремова в СИЗО. По его словам, Михаил обозначил необходимость создать тюремный театр в стране. Мельников сообщил, что у артиста есть новые творческие цели и нет никаких жалоб.

Напомним, суд признал артиста виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Приговор назначен с учетом того, что Ефремов отрицал обвинения большую часть процесса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ефремов сходил в тюремный храм и покаялся.

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