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Ефремов хочет создать российский тюремный театр

Российский артист Михаил Ефремов хочет создать тюремный театр, отбывая срок

сегодня, 13:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Российский артист Михаил Ефремов, которого осудили на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом, заявил о необходимости создания российского тюремного театра. Об этом пишет ТАСС. 

Ефремов хочет создать российский тюремный театр

Фото: Газета.ру

Агентство ссылается на комментарий ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, который посещал Ефремова в СИЗО. По его словам, Михаил обозначил необходимость создать тюремный театр в стране. Мельников сообщил, что у артиста есть новые творческие цели и нет никаких жалоб. 

Напомним, суд признал артиста виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Приговор назначен с учетом того, что Ефремов отрицал обвинения большую часть процесса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ефремов сходил в тюремный храм и покаялся.


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