Ефремов постригся налысо, но не для роли: в СИЗО рассказали, в каких условиях живет российский актер

Заслуженный актер России Михаил Ефремов, который, согласно приговору суда, будет заключен восемь лет в тюрьме, сейчас пребывает в Московском СИЗО и ждет апелляции. Об условиях, в которых живет актер, рассказал один из сотрудников изолятора, передает Телеграм-канал RT.

Так, заключенный живет в камере с двумя соседями, которые приняли его довольно дружелюбно. Несмотря на то, что оба сокамерника некурящие, они нормально воспринимают пагубную привычка актера и уживаются с этим недостатком.

"Тем более, что в камере есть вентилятор и это позволяет проветривать помещение. Также у них есть небольшой холодильник и электрочайник", - указано в сообщении.

Интересно, что Ефремов примерил на себя, и соответствующий тюремный дресс-код: подстригся на лысо.

"Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", - указал источник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Ефремов не будет отбывать основной срок в суровых российских тюрьмах - творческому человеку найдут условия более подходящие.

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