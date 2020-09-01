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Ефремов впервые высказался в суде о своей "вине" в резонансной аварии в центре Москвы

Актер заявил, что виноват в пьянстве

сегодня, 12:23
Автор:

Елена Волкова

Михаил Ефремов - российский актер театра и кино, которому грозит до 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы - впервые заговорил в суде. Артист заявил о том, что он не является виновником аварии, а вину ранее признал из-за давления общественности. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем – оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", – заявил в суде актер, добавив, что виноват лишь в пьянстве.

Ефремов впервые высказался в суде о своей "вине" в резонансной аварии в центре Москвы

Тогда, 8 июня, в результате аварии с участием Ефремова погиб другой водитель, травмы которого оказались не совместимы с жизнью.

Напомним, адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал журналистку телеканал "Life" девушкой "с низким социальным статусом". По данным источника, причиной перепалки стали сюжеты, которые ранее выходили на данном телеканале и на других ресурсах. Согласно общепринятой версии, Ефремов изменил линию поведения из-за рекомендаций своего адвоката, который настоял  защитить себя перед законом.



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