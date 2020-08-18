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Главная Новости Мир Россия Ефремова доставили в суд после инсульта с "тайным" диагнозом (видео)
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Ефремова доставили в суд после инсульта с "тайным" диагнозом (видео)

Во время сегодняшнего рассмотрения дела Михаила Ефремова стало известно, от чего скончался второй участник аварии Сергей Захаров

сегодня, 15:16
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Москве состоялось судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артиста, который перенес инсульт и сейчас находится дома под домашним арестом, привезли на заседание сотрудники ФСИН. Об этом пишет “РБК”.

Во время рассмотрения дела судья не стала разглашать диагноз Ефремова, сославшись на врачебную тайну, однако заявила, что в заседании он участвовать может. Также во время сегодняшнего рассмотрения стало известно, от чего скончался второй участник аварии Сергей Захаров. Главные причины - это эмболия сосудов, травматический шок и кровопотеря.

Ефремова доставили в суд после инсульта с "тайным" диагнозом (видео)

Напомним, что невзирая на видеозаписи, Ефремов не признает свою вину. Тем временем сын погибшего подал иск в суд о компенсации в размере 6,5 млн руб.

Напомним, российского актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, выписали из больницы после инсульта. Сейчас артист находится под домашним арестом, а его адвокат Эльман Пашаев в суде будет доказывать, что Ефремову нужно выходить на улицу на прогулки. Друзья артиста рассказали изданию, что Ефремов сейчас “гуляет” по ночам: широко открывает окно в своей комнате и дышит воздухом, когда стемнеет, чтобы не привлекать внимание зевак.


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