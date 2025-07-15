Его не испугал Трамп: Путин нацелился еще на три области Украины

Российский правитель Владимир Путин не боится угроз президента США Дональда Трампа и намерен продолжать войну против Украины, пока Запад не согласится на его условия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, приближенных к Кремлю.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам собеседников агентства, Путин считает, что после того, как Россия пережила самые жесткие санкции Запада, она способна выдержать и дальнейшие экономические испытания, включая пошлины против покупателей российской нефти.

Несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом и встречи со специальным представителем США Стивом Виткоффом, Путин убежден, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения по Украине.

"Путин ценит отношения с Трампом и имел хорошие переговоры с Виткоффом, но интересы России превыше всего", — отметил один из источников.

По информации агентства, условиями Путина для мира остаются гарантии нерасширения НАТО на восток, нейтралитет Украины, ограничение ее вооруженных сил, защита русскоязычного населения в Украине и признание территориальных достижений России.

Также Путин, по словам источников, готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием ведущих мировых государств, хотя пока неясно, как это должно выглядеть.

Другой источник подчеркнул, что диктатор считает цели России в войне важнее возможных экономических потерь от западного давления, поэтому его не пугают угрозы США ввести тарифы против Китая и Индии.

Два источника отметили, что дополнительными факторами, стимулирующими Россию к продолжению войны, являются успехи на поле боя и якобы преимущество в производстве ключевых боеприпасов по сравнению со странами НАТО.

Один из источников предположил, что Путин может стремиться оккупировать больше территории, ведь "аппетит приходит во время еды". Это подтвердили еще два источника независимо друг от друга.

"Россия будет действовать исходя из слабости Украины", — подчеркнул третий источник.

По его мнению, Москва может остановить наступление после захвата четырех регионов Украины, если столкнется с мощным сопротивлением. Но если сопротивление будет слабым, Россия может попытаться оккупировать Днепропетровщину, Сумскую и Харьковскую.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный аналитик и главный редактор Defence Express Иван Киричевский оценил возможности российской армии в планах оккупации украинских территорий в административные границы в течение 60 дней — заявление, которое, по словам Путина, якобы озвучил Трампу.

Киричевски также отметил, что даже в тех районах, куда российские войска не могут добраться, авиация врага продолжает наносить удары по инфраструктуре, создавая определенные трудности для Украины. По его словам, отсутствие оперативной паузы для возобновления сил у россиян делает невозможным начало нового масштабного наступления.