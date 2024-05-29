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Его считают преемником: Путин назначил своего экс-телохранителя на важный государственный пост

Российский диктатор Владимир Путин издал указ о назначении своего телохранителя Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ

сегодня, 13:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин назначил Алексея Дюмина, который когда-то был его личным телохранителем, секретарем Госсовета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Его считают преемником: Путин назначил своего экс-телохранителя на важный государственный пост

Владимир Путин и Алексей Дюмин. Фото из открытых источников

Отмечается, Дюмин был переведен в Кремль в качестве помощника президента с должности губернатора Тульской области в результате перестановки, которую 71-летний Путин провел в этом месяце после своей инаугурации на пятый президентский срок. С 1999 года он служил в личной охране Путина, став одним из его ближайших телохранителей, а однажды заявил, что якобы спас президента от медведя. Дюмин также входит в близкий круг чиновников, играющих с Путиным в хоккей.

Он был заместителем начальника отдела специальных операций российской военной разведки ГРУ, который сыграл важную роль в захвате Путиным Крыма у Украины в 2014 году. Бывший заместитель министра обороны Дюмин находится под международными санкциями за свою роль во вторжении России в Украину.

Государственный совет играл в основном церемониальную роль, пока Путин не укрепил его власть, изменив конституцию в 2020 году, разрешив себе еще два срока, чтобы оставаться президентом до 2036 года.

Повышение Дюмина последовало за решением президента сместить с поста министра обороны давнего союзника Сергея Шойгу. Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности России, а Путин назначил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны.

Сегодня Госсовет в РФ – это орган, ответственный за разработку "стратегических целей и задач внутренней и внешней политики", объединяет кремлевских и правительственных чиновников с депутатами и региональными чиновниками.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/putin-moves-his-ex-bodyguard-to-powerful-state-post-in-russia
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