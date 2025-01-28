Экономика на грани: на Россию надвигается волна банкротств

Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, говорится в докладе российского аналитического центра ЦМАПК.

Экономика РФ падает. Фото из открытых источников

Как отмечают эксперты центра, к краю финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая в конце прошлого года составила 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.

Отмечается, что размеры прибыли, с которой бизнес мог бы оплатить проценты по кредитам, также снижаются – на 17% или 5 трлн рублей за январь-октябрь.

Как сообщают российские медиа, под угрозой банкротств оказались компании угольной промышленности, накопившие 80 млрд. рублей убытков из-за санкций и обвала экспорта; 800 торговых центров по всей России, по которым вслед за дорожающими кредитами ударило повышение налогов; 30% всех автоперевозчиков; строители дорог, потерявшие почти половину выручки; около 30 авиакомпаний и IT-бизнеса.

Эксперты отмечают, что де-факто в экономике РФ уже началось "кредитное сжатие", поскольку в ноябре-декабре выдачи новых кредитов ключевым секторам экономики упали на 30-50%. При этом ссудить деньги на долговом рынке бизнеса также становится все сложнее, поскольку ставки по облигациям растут, а спреды доходности к ОФЗ резко расширились.

По мнению экспертов, в скором будущем это грозит ростом количества дефолтов и кросс-дефолтов по кредитным обязательствам.