Экономика РФ остановилась: что на это указывает

В России назревает критическая ситуация в экономике. Денег становится все меньше, а руководству страны с каждым месяцем все сложнее находить средства для покрытия дефицита бюджета, заявил экономист Олег Пендзин.

Экономика России деградирует. Фото из открытых источников

По его словам, в настоящее время в РФ осталось ликвидных активов на сумму 3,8 трлн рублей.

"Эти средств достаточно, чтобы перекрыть дефицит бюджета на текущий год. Да и то только при условии, что цена нефти на мировом рынке будет на уровне 69 долларов за баррель", – отметил Олег Пендзин.

Он отметил, что серьезная война в России невероятно высока инфляция: официально инфляция за последние год составила 9%, а стоимость потребительской корзины выросла на 35-38%.

"У РФ чрезвычайно велик дефицит кадров. Трудно найти предприятие, на котором не было бы недостатка рабочей силы. Правительство России резко сокращает социальные издержки, а пенсии и стипендии не индексируются. Многие национальные программы остановили. Денежные средства на развитие отдаленных российских субъектов вообще не выделяются. В Якутии, например, ввели продовольственные карты. Производство продовольствия и товаров народного потребления сократилось на 30%. Возрастает дефицит на основные товары. На фоне экономических проблем около 70% россиян негативно относятся к частичной мобилизации, что значительно уменьшает возможности Кремля для набора новых людей на войну. По состоянию на сегодняшний день темпы роста российской экономики равны нулю. Экономика РФ полностью остановилась. И это при том, что расходы на войну не изменились", – рассказал экономист.

По его мнению, высшее руководство РФ живет в воображаемом мире, который придумала российская пропаганда.

"При сегодняшнем положении дел в России еще есть ресурсы на 7-8 месяцев войны. В то же время не стоит надеяться на скорый крах России из-за критического состояния экономики. В аналогичной парадигме резкого падения доходов населения Советский союз существовал десятилетиями", – добавил он.