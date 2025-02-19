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Экономика РФ сыпется: в какой сфере системное банкротство

Системное банкротство: в ЦПД объяснили, почему в РФ "не выдерживают" крупные застройщики

19 февраля 2025, 21:32
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Кречмаровская Наталия

В России наблюдается системное банкротство строительных компаний. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что указывает на катастрофическую ситуацию в экономике РФ.

Экономика РФ сыпется: в какой сфере системное банкротство

Фото из открытых источников

Отмечается, что банкротства крупных застройщиков фиксируются в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других крупных городах. К тому же многие строительные компании балансируют на грани разорения.

"Причина кризисных явлений в строительстве — фактическая отмена льготной ипотеки, проблемы с кредитованием из-за высокой учетной ставки центробанка РФ и кризисные явления в других секторах экономики, вызванные санкциями и огромными расходами на войну против Украины", — говорится в сообщении ЦПД.

В Центре отмечают, что российская пропаганда продолжает рассказывать гражданам о "росте экономики и повышении уровня жизни", однако реальность другая. В России из-за войны и санкции подавляющее большинство россиян теряет возможность иметь собственное жилье.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", пытаются сделать оптимистическую картинку по поводу экономической ситуации, однако ситуация выглядит плохо. В Центре противодействия дезинформации акцентировали внимание, что российские медиа активно освещают показательный доклад премьер-министра страны Михаила Мишустина диктатору Владимиру Путину по ситуации в экономике РФ.

По данным аналитиков Центра противодействия дезинформации, подобные доклады об "успехах российской экономики" делаются исключительно с пропагандистской целью, чтобы убедить население РФ, что их жизнь "улучшается" и построена на манипуляциях со статистикой.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13359
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