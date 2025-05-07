Экономика РФ упала впервые с начала войны: какие причины

Экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться.

Экономика РФ падает. Фото из открытых источников

В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться.

Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.

Главный экономист Bloomberg оценивает квартальный спад еще глубже – 0,6-0,8%. В денежном выражении с учетом инфляции к концу марта ВВП оказался примерно на 500 млрд рублей ниже, чем в декабре, подсчитал Янис Клюге, научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности.

По данным МЭР, темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз – с 5,7% до 1,1%, практически вдвое замедлился рост розничного оборота розницы (с 5,5% до 3,2%), а оптовая торговля впервые с зимы 2023 года начала сокращаться – на 2,1% за квартал.

Ситуация осложнила низкие цены на нефть. Стоимость российского сорта Urals с $70 в середине января упала до $54 в апреле и до $49 в начале мая.

Предварительные данные за апрель говорят о том, что охлаждение продолжается. Индекс деловой активности промышленности PMI держится ниже 50 пунктов, что означает спад производства. Кроме того, стремительно сокращаются грузоперевозки сетью РЖД – на 9,7% год к году. Это означает, что с высокой вероятностью по итогам второго квартала экономика РФ скатится в техническую рецессию (спад два квартала подряд).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.