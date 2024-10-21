Экс-глава ЦРУ назвал Путина хулиганом: решится ли российский диктатор применить ядерное оружие

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Slava Kot
Бывший глава ЦРУ Леон Панетта считает, что российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы заплатить столь высокую цену в случае использования ядерного оружия, что он не готов к такому результату.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Леон Панетта в интервью LIGA.net прокомментировал возможность Путина ударить по Украине ядерным оружием. По словам экс-главы ЦРУ, российский диктатор ведет себя как хулиган, однако не решится на такой шаг.
По его словам, Соединенные Штаты дали понять Путину, что применение ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для главы Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина. Докторский научный сотрудник ядерного проекта Осло Фабиан Гофман объяснил, что будет свидетельствовать о готовности РФ применить ядерное оружие.
Также "Комментарии" писали о трех причинах, почему российский диктатор не использует ядерное оружие. Политолог Андрей Пионтковский считает, что это очередная попытка шантажа Запада от Владимира Путина.
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