Экс-глава ЦРУ назвал Путина хулиганом: решится ли российский диктатор применить ядерное оружие

Бывший глава ЦРУ Леон Панетта считает, что российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы заплатить столь высокую цену в случае использования ядерного оружия, что он не готов к такому результату.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Леон Панетта в интервью LIGA.net прокомментировал возможность Путина ударить по Украине ядерным оружием. По словам экс-главы ЦРУ, российский диктатор ведет себя как хулиган, однако не решится на такой шаг.

"Путин не просто тиран, а хулиган. Угрожает всем. Всегда так поступал. Единственное, что он понимает, – язык силы. Если бы решился применить ядерное оружие, против Украины или тем более против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену. Никто не скажет, какую. Но не уверен, что он готов ее платить", – сказал Панетта.

По его словам, Соединенные Штаты дали понять Путину, что применение ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для главы Кремля.

"США дали понять, что имеют планы на разные версии развития событий. Путину не следует знать, что Штаты и НАТО сделают в ответ на то или иное", — подчеркнул Панетта, однако не стал уточнять, какие последствия могут быть для Путина от США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина. Докторский научный сотрудник ядерного проекта Осло Фабиан Гофман объяснил, что будет свидетельствовать о готовности РФ применить ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о трех причинах, почему российский диктатор не использует ядерное оружие. Политолог Андрей Пионтковский считает, что это очередная попытка шантажа Запада от Владимира Путина.