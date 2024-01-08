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Экс-сотрудник КГБ рассказал о главном страхе Путина

Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов отметил, что президент РФ доверяет тем, кто его охранял

сегодня, 09:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин работает над усилением боеспособности "Росгвардии". Российский лидер всерьез боится возможных путчей. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов.

"После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение "Росгвардии" и усиливать Золотова (директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов – ред.). То есть приняли специальный закон, на основании которого "Росгвардия" может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы", — отметил экс-сотрудник КГБ.

При этом он указал, что Владимир Путин доверяет тем, кто его охранял, среди которых – Золотов.

По его словам, всем своим бывшим охранникам Путин доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву. 

"После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле никакие территориальные силы, ни МВД, ни ФСБ не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина", — заявил экс-сотрудник КГБ. 

Стоит отметить, ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о том, что после бунта, в котором участвовали боевики ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года президент РФ Владимир Путин пытается предпринять все меры, чтобы защитить Москву, создавая новые военные структуры. Путин одобрил создание Сил безопасности правительства Москвы – новой организации по охране столичной инфраструктуры. Как отмечает британская разведка, новая структура представляет собой еще один пример давней российской традиции милитаризации: увеличения количества вооруженных организаций вне регулярных вооруженных сил.

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Экс-сотрудник КГБ рассказал о главном страхе Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников



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