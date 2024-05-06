Эксперт объяснил, почему Путин никогда не одаст приказа использовать ядерное оружие

По подсчетам Вадима Денисенко, сегодняшняя волна российских ядерных угроз 37 или 38 с начала полномасштабного вторжения. Все заявления об использовании ядерки были сделаны кем-то, не ниже рангом, чем Киселев.

Тактическое ядерное оружие РФ

"Я говорил неоднократно и еще раз повторяю: Путин трус. Пока он находится у власти единолично, до этого он будет бояться принимать решение о красной кнопке",

– отметил политолог.

Поэтому, по словам Денисенко, как минимум, в этом вопросе можно быть спокойным.

"Наша проблема состоит в том, что 26% украинцев боятся ядерного удара. И вся эта трескотня нацелена именно на них",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия подняла очередную волну ядерной истерии. В частности, в Минобороны страны-агрессора сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил провести обучение по использованию тактического ядерного оружия. Как отметил представитель российского диктатора Дмитрий Песков, таким образом Россия реагирует на "эскалацию" в войне в Украине со стороны Запада. В частности, речь идет о том, что Великобритания позволила Украине использовать ее оружие для ударов по территории РФ. Кроме того, России не нравятся заявления президента Франции Эммануэля Макрона и некоторых сенаторов США о возможности введения военного контингента в Украине при определенных условиях.

Как отметили в украинской разведке, в РФ начали очередной виток ядерного шантажа и в этом вопросе не происходит ничего нового. В ГУР Минобороны отметили, что разведчики и весь цивилизованный мир тщательно отслеживают ситуацию в РФ, и пока нет поводов для паники.