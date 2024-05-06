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Эксперт объяснил, почему Путин никогда не одаст приказа использовать ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле трус, считает политолог Вадим Денисенко. Именно поэтому, по его мнению, он никогда не пойдет на то, чтобы нажать «красную кнопку»

6 мая 2024, 19:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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По подсчетам Вадима Денисенко, сегодняшняя волна российских ядерных угроз 37 или 38 с начала полномасштабного вторжения. Все заявления об использовании ядерки были сделаны кем-то, не ниже рангом, чем Киселев.

Эксперт объяснил, почему Путин никогда не одаст приказа использовать ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие РФ

"Я говорил неоднократно и еще раз повторяю: Путин трус. Пока он находится у власти единолично, до этого он будет бояться принимать решение о красной кнопке",
– отметил политолог.

Поэтому, по словам Денисенко, как минимум, в этом вопросе можно быть спокойным.

"Наша проблема состоит в том, что 26% украинцев боятся ядерного удара. И вся эта трескотня нацелена именно на них",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия подняла очередную волну ядерной истерии. В частности, в Минобороны страны-агрессора сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил провести обучение по использованию тактического ядерного оружия. Как отметил представитель российского диктатора Дмитрий Песков, таким образом Россия реагирует на "эскалацию" в войне в Украине со стороны Запада. В частности, речь идет о том, что Великобритания позволила Украине использовать ее оружие для ударов по территории РФ. Кроме того, России не нравятся заявления президента Франции Эммануэля Макрона и некоторых сенаторов США о возможности введения военного контингента в Украине при определенных условиях.

Как отметили в украинской разведке, в РФ начали очередной виток ядерного шантажа и в этом вопросе не происходит ничего нового. В ГУР Минобороны отметили, что разведчики и весь цивилизованный мир тщательно отслеживают ситуацию в РФ, и пока нет поводов для паники.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0WE5JSweerXe9pQKuCyUJj8ve7u8uLYffmvGgX5EbR4AL6rrdPKFH9zMFj53pZWYVl
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