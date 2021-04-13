Эксперт рассказал, что может стоять за письмами "главы ДНР" Путину

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Елизавета Черных
Так называемая "ДНР" (на самом деле – временно оккупированная часть Донецкой области) подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Эти документы оказались в распоряжении украинских спецслужб. Об этом сообщили в издании ZN.UA.
Владимир Путин - фото: РИА Новости
Сообщается, что эти проекты писем якобы содержат несколько просьб от "главы ДНР" Дениса Пушилина, а именно оказать военную помощь, принять "ДНР" в состав России, признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "республикой" и Российской Федерацией.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что все эти "письма Пушилина", пока официально не подтвержденные, все агрессивные заявления со стороны оккупационных администраций и представителей Кремля и МИД РФ, все передвижения российских войск у границ Украины, обострение на Донбассе — это звенья одной цепи:
Специалист считает, что официальному Киеву следует в срочном порядке инициировать переговоры с европейскими партнерами по нормандскому формату – Францией и Германией. И такая встреча, по некоторым данным, вскоре должна состояться.
Ранее портал "Комментарии" писал о вероятности переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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