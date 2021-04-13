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Эксперт рассказал, что может стоять за письмами "главы ДНР" Путину

Украине следует инициировать переговоры с европейскими партнерами по нормандскому формату – Францией и Германией

сегодня, 11:59
Автор:

Елизавета Черных

Так называемая "ДНР" (на самом деле – временно оккупированная часть Донецкой области) подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Эти документы оказались в распоряжении украинских спецслужб. Об этом сообщили в издании ZN.UA.

Эксперт рассказал, что может стоять за письмами "главы ДНР" Путину

Владимир Путин - фото: РИА Новости

Сообщается, что эти проекты писем якобы содержат несколько просьб от "главы ДНР" Дениса Пушилина, а именно   оказать военную помощь, принять "ДНР" в состав России, признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "республикой" и Российской Федерацией. 

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что все эти "письма Пушилина", пока официально не подтвержденные, все агрессивные заявления со стороны оккупационных администраций и представителей Кремля и МИД РФ, все передвижения российских войск у границ Украины, обострение на Донбассе — это звенья одной цепи:

"Россия осуществляет агрессивное давление на официальный Киев с целью выполнения украинской властью Минских соглашений, особенно их политической части, под трактовку Кремля. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, ведущий переговоры как советник Путина в рамках нормандского формата, откровенно говорит, что за год можно урегулировать конфликт. Мол, было бы желание играть по российским правилам. А правила эти известны – амнистия, особый статус, выборы без передачи Украине или международным организациями контроля за границей. А безопасностные вопросы – потом. Когда-нибудь… В этом же ракурсе нужно рассматривать и появившиеся данные о "письмах Пушилина Путину". Смотрите — если не будете действовать по нашей указке, то вот такие у нас есть варианты развития событий", — поясняет Александр Мусиенко логику оккупантов.

Специалист считает, что официальному Киеву следует в срочном порядке инициировать переговоры с европейскими партнерами по нормандскому формату – Францией и Германией. И такая встреча, по некоторым данным, вскоре должна состояться.

Ранее портал "Комментарии" писал о вероятности переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. 




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Источник: https://comments.ua/
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