В четверг вечером Владимир Путин записал очередное видеообращение, где заявил об использовании новейшей ракеты средней дальности "Орешник" во время удара по городу Днепр. Видео вызвало резонанс, но не только из-за содержания заявления. Эксперты обратили внимание на необычную деталь: в течение всего 7-минутного выступления диктатор не пошевелил руками или пальцами.

Почему Путин не двигал руками во время обращения

Эксперт по открытым данным немецкого издания BILD Юлиан Рьопке отметил, что во время обращения Путин ни разу не изменил положение рук или пальцев. Это выглядело настолько неестественно, что вызвало подозрения у зрителей.

Предыдущие выступления российского лидера значительно отличались: он активно жестикулировал, используя движения рук для усиления своих слов. Это было частью его стиля, который призван создавать образ уверенного и решительного руководителя.

Однако в новом обращении эта черта полностью отсутствует. Это заставило экспертов предположить, что видео могли монтировать, чтобы не допустить демонстрации физических или эмоциональных слабостей. Кроме того, Юлиан Рёпке отмечал, что, возможно, это могли сделать из-за болезни диктатора или чтобы скрыть его волнение

В пятницу, во время совещания с военным руководством, Путин вел себя совсем иначе. Его руки двигались: он перебирал бумаги, жестикулировал, что выглядело естественно. Такая резкая перемена еще больше подкрепила сомнения в подлинности предыдущей записи.

Эта разница в поведении подталкивает к мысли, что видеообращения могли намеренно редактироваться, чтобы создать более сдержанный образ лидера на фоне важных заявлений.

Юлиан Репке заметил, что подобная статичность создает ощущение слабости диктатора, который не может контролировать даже свои руки.

"Эти кадры показали, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить своими руками", — резюмирует Репке.