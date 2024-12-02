Эрдоган всадил нож в спину Путина: диктатор оказался на растяжке

События в Сирии –
это хорошая "оплеуха" кремлевскому диктатору Владимиру Путину,
который благодаря вступлению в войну в Сирии в 2015 году смог выйти из
международной изоляции после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе,
считает политолог Максим Яли.
Владимир Путин
"Но что ещё
важнее, очередной "нож в спину" от "друга" Эрдогана. Если
"протурецкие" силы смогут удержать даже уже захваченные Алеппо, то
это будет очень серьёзным козырем для Эрдогана в будущих переговорах не только
по Сирии и расширения турецкой зоны влияния на приграничных территориях", —
считает политолог.
По его мнению,
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган таким образом сможет повысить свою роль
переговорщика и по Украине.
"Хотя, конечно,
сложно представить, что Трамп захочет делиться лаврами главного миротворца. Но
как минимум повысить свой статус и в отношениях с Трампом, он таким образом
сможет. Ведь у него были сложные отношения с ним во время его первого срока
президента США. В общем говоря, этот "финт" Эрдогана однозначно нам
на руку и понижает статус Путина в будущих переговорах", — считает Яли.
Политолог уверен,
что сейчас перед Путиным стоит реальная дилемма, стоит ли в очередной раз
выручать Ассада, в которого было вложено немало ресурсов за 7 лет, и тем самым
ослабляя позиции российской армии в Украине. И это не только авиация и
боеприпасы, но и человеческий ресурс, без которого уже не обойтись.
"В хорошую
"растяжку" его поставил Эрдоган. Дедлайн приближается и Путину кровь
из носу нужно успеть захватить Донецкую область. О Запорожье и Херсоне, чтобы
не писали "z"-пропагандоны, им и мечтать не стоит до 20 января. Так
что продолжаем наблюдать и болеть за повстанцев", — подчеркнул Яли.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Путину нужно удержать ситуацию в Сирии.
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