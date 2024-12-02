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Эрдоган всадил нож в спину Путина: диктатор оказался на растяжке

Эрдоган понизил статус Путина на будущих переговорах

сегодня, 11:38
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Ткачик Олеся

События в Сирии – это хорошая "оплеуха" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который благодаря вступлению в войну в Сирии в 2015 году смог выйти из международной изоляции после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, считает политолог Максим Яли.

Эрдоган всадил нож в спину Путина: диктатор оказался на растяжке

Владимир Путин

"Но что ещё важнее, очередной "нож в спину" от "друга" Эрдогана. Если "протурецкие" силы смогут удержать даже уже захваченные Алеппо, то это будет очень серьёзным козырем для Эрдогана в будущих переговорах не только по Сирии и расширения турецкой зоны влияния на приграничных территориях", — считает политолог.

По его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган таким образом сможет повысить свою роль переговорщика и по Украине.

"Хотя, конечно, сложно представить, что Трамп захочет делиться лаврами главного миротворца. Но как минимум повысить свой статус и в отношениях с Трампом, он таким образом сможет. Ведь у него были сложные отношения с ним во время его первого срока президента США. В общем говоря, этот "финт" Эрдогана однозначно нам на руку и понижает статус Путина в будущих переговорах", — считает Яли.

Политолог уверен, что сейчас перед Путиным стоит реальная дилемма, стоит ли в очередной раз выручать Ассада, в которого было вложено немало ресурсов за 7 лет, и тем самым ослабляя позиции российской армии в Украине. И это не только авиация и боеприпасы, но и человеческий ресурс, без которого уже не обойтись.

"В хорошую "растяжку" его поставил Эрдоган. Дедлайн приближается и Путину кровь из носу нужно успеть захватить Донецкую область. О Запорожье и Херсоне, чтобы не писали "z"-пропагандоны, им и мечтать не стоит до 20 января. Так что продолжаем наблюдать и болеть за повстанцев", — подчеркнул Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину нужно удержать ситуацию в Сирии.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029czjexLXGd4YJwTQfm3zFNBT4Ew4RktwKXkkc3st2n2cBMmfG8iVJxVRxnhtdbZvl&id=100004292079149
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