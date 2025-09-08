Реакция Кремля на заявления Трампа о втором этапе санкций против России

Кремль отверг эффективность западных санкций против России, назвав их "совершенно бесполезными". Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подготовку нового пакета ограничений со стороны Евросоюза и США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков в разговоре с российским изданием Life отметил, что введенные за войну в Украине санкции против России "не имели никакого эффекта". Представитель Путина также обвинил Киев и европейские государства в попытках "вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать санкции".

"Можно сказать одно, что это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не имело. И они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения давления на Россию", — сказал Песков.

Спикер Кремля также подчеркнул, что Россия не откажется от своих военных целей в Украине. По его словам, Москва хотела бы закончить войну дипломатическими методами, однако, если Украина не примет все условия, то война будет продолжаться.

"Для нас было бы лучше добиваться наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами, но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, киевского режима, мы продолжаем СВО, и никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить эту последовательную", — добавил Песков.

Европейский Союз готовит уже 19 пакет санкций против России. По предварительным данным он может охватить несколько крупных банков, энергетические компании, платежные системы, криптобиржи и дальнейшие ограничения на торговлю российской нефтью.

На этой неделе делегация ЕС отправляется в США для согласования позиций. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил готовность Вашингтона к новым шагам. По его словам, Вашингтон может привести Россию к экономическому коллапсу, однако Бессент отметил важность совместной стратегии с европейскими партнерами.

