ЕС продлил санкций против России из-за аннексии Крыма

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Татьяна Веремеева
Послы Европейского союза проголосовали за продление санкций в отношении
Российской Федерации из-за аннексии украинского полуострова Крым. Санкции
продлили еще на 6 месяцев. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в
Брюсселе Рикард Йозвяк.
Журналист сообщил в своем Twitter, что среди тех, на кого распространяется действие санкций ЕС, находятся 175 человек и 44 организации. Они не смогут получить визы в ЕС, а также остаются замороженным их активы в странах Евросоюза. Кроме того, в ближайшее время в санкционный список добавят еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста.
EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 9, 2020
Напомним, под санкции России попали еще более 40 украинцев, включая пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-главу партии "Голос" Святослава Вакарчука, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, ряд нардепов. "Комментарии" разобрались с экспертами, почему санкции против того же Порошенко введены лишь сейчас, почему в санкционном списке не оказалось представителей "Слуги народа" и в расчете на что РФ делает такой шаг незадолго до наших местных выборов.
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