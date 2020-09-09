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ЕС продлил санкций против России из-за аннексии Крыма

ЕС расширит санкционный список, добавив туда людей и организации, которые участвовали в строительстве Керченского моста

сегодня, 12:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Послы Европейского союза проголосовали за продление санкций в отношении Российской Федерации из-за аннексии украинского полуострова Крым. Санкции продлили еще на 6 месяцев. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

ЕС продлил санкций против России из-за аннексии Крыма

Журналист сообщил в своем Twitter, что среди тех, на кого распространяется действие санкций ЕС, находятся 175 человек и 44 организации. Они не смогут получить визы в ЕС, а также остаются замороженным их активы в странах Евросоюза. Кроме того, в ближайшее время в санкционный список добавят еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста.

Напомним, под санкции России попали еще более 40 украинцев, включая пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-главу партии "Голос" Святослава Вакарчука, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, ряд нардепов. "Комментарии" разобрались с экспертами, почему санкции против того же Порошенко введены лишь сейчас, почему в санкционном списке не оказалось представителей "Слуги народа" и в расчете на что РФ делает такой шаг незадолго до наших местных выборов.


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