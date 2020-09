ЕС продлил санкций против России из-за аннексии Крыма

Послы Европейского союза проголосовали за продление санкций в отношении Российской Федерации из-за аннексии украинского полуострова Крым. Санкции продлили еще на 6 месяцев. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.



Журналист сообщил в своем Twitter, что среди тех, на кого распространяется действие санкций ЕС, находятся 175 человек и 44 организации. Они не смогут получить визы в ЕС, а также остаются замороженным их активы в странах Евросоюза. Кроме того, в ближайшее время в санкционный список добавят еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста.

EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia