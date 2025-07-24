Еще один шаг Путина к запуску союзного государства: что теперь разрешено россиянам и белорусам

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предоставляющего гражданам Беларуси возможность голосовать и баллотироваться в местные органы власти на территории РФ, аналогичное право получают и россияне в Беларуси.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Информация об этом решении опубликована на официальном портале правовой информации Кремля.

В протоколе говорится, что граждане одной из договаривающихся сторон, постоянно проживающие на территории другой, наделяются правом участия в выборах в органы местного самоуправления.

Этот документ вносит коррективы в соглашение между двумя государствами от 25 декабря 1998 года, касающееся равных прав граждан. Закон ратифицирует протокол, который был подписан в Москве 13 марта 2025 года.

На ратификацию в Государственную Думу документ был представлен лично Путиным.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отмечал, что данная инициатива призвана "укрепить интеграцию и взаимодействие между двумя странами в рамках Союзного государства".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров Бухарестской девятки намекнул на возможное нападение России с белорусской территории. Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что Украине следует учитывать все возможные сценарии.

По его словам, он имеет доступ к более широкой информации, но для оценки угрозы важно понять масштабы российско-белорусских учений в этом году.

"В феврале 2022 года Россия привлекла около 40 тысяч военных для атаки на Киев. Если в этот раз их будет меньше, возможно, речь идет только о локальном конфликте, а не о полномасштабном наступлении на столицу", — отметил эксперт.



