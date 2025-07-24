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Еще один шаг Путина к запуску союзного государства: что теперь разрешено россиянам и белорусам

Диктатор разрешил россиянам баллотироваться и голосовать в Беларуси, белорусы смогут то же самое в РФ

24 июля 2025, 08:15 comments1180
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предоставляющего гражданам Беларуси возможность голосовать и баллотироваться в местные органы власти на территории РФ, аналогичное право получают и россияне в Беларуси.

Еще один шаг Путина к запуску союзного государства: что теперь разрешено россиянам и белорусам

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Информация об этом решении опубликована на официальном портале правовой информации Кремля.

В протоколе говорится, что граждане одной из договаривающихся сторон, постоянно проживающие на территории другой, наделяются правом участия в выборах в органы местного самоуправления.

Этот документ вносит коррективы в соглашение между двумя государствами от 25 декабря 1998 года, касающееся равных прав граждан. Закон ратифицирует протокол, который был подписан в Москве 13 марта 2025 года.

На ратификацию в Государственную Думу документ был представлен лично Путиным.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее отмечал, что данная инициатива призвана "укрепить интеграцию и взаимодействие между двумя странами в рамках Союзного государства".

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"В феврале 2022 года Россия привлекла около 40 тысяч военных для атаки на Киев. Если в этот раз их будет меньше, возможно, речь идет только о локальном конфликте, а не о полномасштабном наступлении на столицу", — отметил эксперт.




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Источник: https://aif.ru/politics/putin-podpisal-zakon-o-prave-belorusov-uchastvovat-v-vyborah-rossii
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