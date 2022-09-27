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Еще один звездный путинист готов поехать на войну против Украины

Артист пока не получил повестку, но, если понадобиться, он поедет на войну

сегодня, 16:15 comments1060
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", популярный российский певец Тимати, который всячески поддерживает режим российского президента Владимира Путина, но при этом любит западные автомобили, одежду дорогих брендов и роскошную жизнь, заявил о готовности воевать против Украины. На своей странице в Instagram он рассказал, что сейчас находится в Москве и в отличии от многих других россиян не планирует никуда мигрировать, так как его место в стране-агрессора. 

Еще один звездный путинист готов поехать на войну против Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представитель российского шоубиза добавил, что пока повестку не получал. При этом он готов поехать на войну, чтобы вместе с другими россиянами убивать и грабить украинцев.                                                                                                                             

"Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, если я такой патриот, то должен доказать. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев. Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь", – написал певец.

Мало кто знает, но биография Тимати весьма интересна. Молодой человек учился в Высшей школе экономики, однако после третьего курса бросил учебу, решив, что не может совмещать учёбу в вузе и карьеру хип-хоп-исполнителя. Воинскую службу не проходил. Однажды сам исполнитель признался, что военную форму так и не одел, потому что был признан психически непригодным из-за обилия татуировок на теле.

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