logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Если нравится, то отдаем: что глава МИД Индонезии выманила у Захаровой
commentss НОВОСТИ Все новости

Если нравится, то отдаем: что глава МИД Индонезии выманила у Захаровой

Сергей Лавров вынужден был отдать личную вещь Захаровой

сегодня, 12:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на "полях" СМИД АСЕАН в Лаосе.

Если нравится, то отдаем: что глава МИД Индонезии выманила у Захаровой

Захарова и Лавров

По окончании переговоров ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.

Как сообщают росСМИ, перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит встреча. После приветствия она обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", — сказала глава МИД Индонезии Лаврову.

Лавров же решил отдать понравившуюся вещь незамедлительно.

"По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем", — ответил российский министр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индонезия начнет покупать российскую нефть впервые за 10 лет. Российская нефть будет попадать в страну по механизму ограничения цены, как того требуют санкции ЕС и США, заявили в Индонезии.

Западные санкции против России, в том числе эмбарго ЕС и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти. Несмотря на то, что Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против России, страна долго не покупала российскую нефть – 10 лет. Однако индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил несколько видов российской нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти. Ожидается, что российская нефть прибудет в Индонезию в период с 15 по 20 сентября. Компания утверждает, что будет покупать российскую нефть только с соблюдением требований санкций, в частности, ограничение верхнего потолка на цену на российскую нефть.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/world/972411
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости