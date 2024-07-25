Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на "полях" СМИД АСЕАН в Лаосе.

Захарова и Лавров

По окончании переговоров ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.

Как сообщают росСМИ, перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит встреча. После приветствия она обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", — сказала глава МИД Индонезии Лаврову.

Лавров же решил отдать понравившуюся вещь незамедлительно.

"По русской традиции, если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем", — ответил российский министр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индонезия начнет покупать российскую нефть впервые за 10 лет. Российская нефть будет попадать в страну по механизму ограничения цены, как того требуют санкции ЕС и США, заявили в Индонезии.

Западные санкции против России, в том числе эмбарго ЕС и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти. Несмотря на то, что Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против России, страна долго не покупала российскую нефть – 10 лет. Однако индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил несколько видов российской нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти. Ожидается, что российская нефть прибудет в Индонезию в период с 15 по 20 сентября. Компания утверждает, что будет покупать российскую нефть только с соблюдением требований санкций, в частности, ограничение верхнего потолка на цену на российскую нефть.





