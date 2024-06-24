Если Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, его выполнят: как остановить бункерного деда

На прошлой неделе
кремлевский диктатор Владимир Путин несколько раз обращался к ядерному шантажу,
например, обещал потеребить свою ядерную доктрину, говорит политолог Алексей
Копытько. Кроме того, была информация о возобновлении неофициальных контактов
между США и КНР по вопросам применения ядерного оружия.
Владимир Путин
"Из важного для
нас – систематические заявления РФ о якобы обстрелах ЗАЭС с украинской стороны.
Это попытка зафиксировать мысль, что Украина якобы является источником ядерной
угрозы. Хотя всем очевидно – угроза АЭС на территории Украины исходит
исключительно из России. Кремль одним кликом может исключить любые риски для
той же ЗАЭС. Но специально этого не делает", — отметил эксперт.
При этом Копытько
считает, что Путин способен отдать приказ применить ядерное оружие, и его
выполнят.
"Не стоит себя
обманывать утверждениями типа "если Путин отдаст приказ нанести ядерный удар –
такой приказ не выполнят". Я убеждён – точно выполнят. Поэтому все усилия
должны идти на предотвращение такого гипотетического приказа. В том числе —
через обозначение последствий не только лично для Путина и всей его семьи, но и
для широкого круга российских элитариев, со всеми их чадами и домочадцами.
Личные последствия должны быть ужасными и носить характер коллективной
ответственности", — считает эксперт.
В идеале, говорит
Копытько, нужно превентивно обозначить "список ядерного оружия" — россиян,
которые в случае любого ядерного инцидента будут поставлены вне закона и
подлежат уничтожению как международные террористы/бенефициары террористического
режима.
"Пока ядерным
оружием запугивал только корейский пупс, это могло восприниматься как
экстремальный вид политики в орбите КНР. Сейчас же это глобальная угроза. И тот
же Китай вряд ли обрадуется эскалации в данной сфере. Самое время приводить
пациента в чувство", — уверен эксперт.
Но, добавляет он,
поскольку на слово верить Кремлю нельзя, единственный путь – деятельная
демонстрация намерений. Способ – передать ЗАЭС Украине под международный
контроль (МАГАТЭ), это будет показатель хоть какой-то вменяемости.
"Если нет – есть
опыт замедления иранской ядерной программы с помощью воздействия на причастных
лиц. Невольно напрашиваются аналогии. Мир к этому неизбежно придёт", — уверен
эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что якобы РФ может ударить тактическим ядерным оружием по территории
западной Украины.
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