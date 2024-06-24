Если Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, его выполнят: как остановить бункерного деда

На прошлой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин несколько раз обращался к ядерному шантажу, например, обещал потеребить свою ядерную доктрину, говорит политолог Алексей Копытько. Кроме того, была информация о возобновлении неофициальных контактов между США и КНР по вопросам применения ядерного оружия.

Владимир Путин

"Из важного для нас – систематические заявления РФ о якобы обстрелах ЗАЭС с украинской стороны. Это попытка зафиксировать мысль, что Украина якобы является источником ядерной угрозы. Хотя всем очевидно – угроза АЭС на территории Украины исходит исключительно из России. Кремль одним кликом может исключить любые риски для той же ЗАЭС. Но специально этого не делает", — отметил эксперт.

При этом Копытько считает, что Путин способен отдать приказ применить ядерное оружие, и его выполнят.

"Не стоит себя обманывать утверждениями типа "если Путин отдаст приказ нанести ядерный удар – такой приказ не выполнят". Я убеждён – точно выполнят. Поэтому все усилия должны идти на предотвращение такого гипотетического приказа. В том числе — через обозначение последствий не только лично для Путина и всей его семьи, но и для широкого круга российских элитариев, со всеми их чадами и домочадцами. Личные последствия должны быть ужасными и носить характер коллективной ответственности", — считает эксперт.

В идеале, говорит Копытько, нужно превентивно обозначить "список ядерного оружия" — россиян, которые в случае любого ядерного инцидента будут поставлены вне закона и подлежат уничтожению как международные террористы/бенефициары террористического режима.

"Пока ядерным оружием запугивал только корейский пупс, это могло восприниматься как экстремальный вид политики в орбите КНР. Сейчас же это глобальная угроза. И тот же Китай вряд ли обрадуется эскалации в данной сфере. Самое время приводить пациента в чувство", — уверен эксперт.

Но, добавляет он, поскольку на слово верить Кремлю нельзя, единственный путь – деятельная демонстрация намерений. Способ – передать ЗАЭС Украине под международный контроль (МАГАТЭ), это будет показатель хоть какой-то вменяемости.

"Если нет – есть опыт замедления иранской ядерной программы с помощью воздействия на причастных лиц. Невольно напрашиваются аналогии. Мир к этому неизбежно придёт", — уверен эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы РФ может ударить тактическим ядерным оружием по территории западной Украины.



