В тому случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что у Украины нет желания постоянно занимать захваченную российскую территорию, но она надеется, что прибытие тысяч хорошо оснащенных солдат, обученных навыкам ведения общевойскового боя по западному образцу, заставит Москву переключить внимание с востока Украины и в конечном итоге склонит Путина к переговорам.

"Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, кроме как на своих условиях, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. Предвидя такой сценарий, Украина создала в занятых районах "военную комендатуру" в качестве демонстрации новой линии фронта, противостоящей Москве", — говорится в статье.

Сейчас, как указывается в публикации, у украинских войск в Курской области есть четыре явных преимущества. Они планируют вывести войска только тогда, когда киевское руководство решит, что настало наиболее подходящее время, политически и стратегически; у них есть огневая мощь, включая средства ПВО, чтобы защитить себя; обеспечивающий укрытие густой лес; и сотни пленных российских срочников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако наступление ВСУ на Курской области сорвало все договоренности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Действительно ли были такие переговоры? Почему именно раз становится известно о таких подробностях? Не может ли это быть связано с успешностью действий ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



