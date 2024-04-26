Есть ли раскол в Кремле: о чем свидетельствует арест заместителя Шойгу

Арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова не обязательно свидетельствует о расколе в Кремле, а его отстранение от должности и задержания российская пропаганда может трактовать как плановую кадровую ротацию после переизбрания Владимира Путина на президентский пост.

В РФ арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал руководитель Института конфликтологии и анализа России доктор социологических наук Александр Шульга.

"Есть чистая информация, а есть коннотации и оценка – эмоциональная окраска. Как только появилась информация, что Тимура Иванова, замминистра обороны, задержали – это была чистая информация. Сейчас пока не ясно, каким образом это будут раскручивать. Пока мы видим только предположения с разных сторон, но нет генеральной линии. Нам нужно больше информации, большее понимание, какой нарратив выберет российская пропаганда", — добавил Александр Шульга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.