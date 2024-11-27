Сергей Лавров, министр иностранных дел России, известный своей пропагандистской деятельностью, включающей распространение ложной информации об Украине и умолчании военных преступлений России, имеет дочь Екатерину Винокурову, чья биография демонстрирует связи с Западом, в том числе с США и Израилем. Телеграф"

Екатерина Винокурова (фото из открытых источников)

Екатерина Винокурова родилась в 1982 году в Нью-Йорке, когда Лавров работал в представительстве СССР при ООН.

Екатерина получила высшее образование в Колумбийском университете, где изучала политологию, а также прошла стажировку в Лондонской школе экономики.

Карьера

После возвращения в Москву Екатерина начала работать в нефте-газовой компании, а впоследствии занялась культурной деятельностью. Она работала в филиалах британской галереи Haunch of Venison и аукционного дома Christie's.

Личная жизнь

Екатерина вышла замуж в 2008 году за Александра Винокурова, топ-менеджера крупных компаний, в частности "Магнит", Marathon Group и KFC.

Интересно, что у Катерины есть американское и израильское гражданство, а ее муж — российское и израильское. Это вызывает значительный контраст с антизападной риторикой ее отца.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а мериканский высокопоставленный чиновник раскрыл важные подробности о Лаврове, занимавшем пост помощника государственного секретаря США в 1989-1993 годах, проходил специальные брифинги перед встречами с министром иностранных дел России. информация стала известной из рассекреченных документов, представленных в проекте Ольги Кошеленко.