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Есть несколько гражданств: как выглядит и чем занимается дочь Лаврова

В минувшем году митингующие выгнали дочь Лаврова Екатерину из Грузии

сегодня, 21:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, известный своей пропагандистской деятельностью, включающей распространение ложной информации об Украине и умолчании военных преступлений России, имеет дочь Екатерину Винокурову, чья биография демонстрирует связи с Западом, в том числе с США и Израилем. Телеграф"

Есть несколько гражданств: как выглядит и чем занимается дочь Лаврова

Екатерина Винокурова (фото из открытых источников)

Есть несколько гражданств: как выглядит и чем занимается дочь Лаврова - фото 2

Екатерина Винокурова родилась в 1982 году в Нью-Йорке, когда Лавров работал в представительстве СССР при ООН.

Екатерина получила высшее образование в Колумбийском университете, где изучала политологию, а также прошла стажировку в Лондонской школе экономики.

Карьера

После возвращения в Москву Екатерина начала работать в нефте-газовой компании, а впоследствии занялась культурной деятельностью. Она работала в филиалах британской галереи Haunch of Venison и аукционного дома Christie's.

Личная жизнь

Есть несколько гражданств: как выглядит и чем занимается дочь Лаврова - фото 3

Екатерина вышла замуж в 2008 году за Александра Винокурова, топ-менеджера крупных компаний, в частности "Магнит", Marathon Group и KFC.

Интересно, что у Катерины есть американское и израильское гражданство, а ее муж — российское и израильское. Это вызывает значительный контраст с антизападной риторикой ее отца.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а мериканский высокопоставленный чиновник раскрыл важные подробности о Лаврове, занимавшем пост помощника государственного секретаря США в 1989-1993 годах, проходил специальные брифинги перед встречами с министром иностранных дел России. информация стала известной из рассекреченных документов, представленных в проекте Ольги Кошеленко.



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2024-11-27/5887955-zovsim-ne-skhozha-na-batka-putinista-yak-viglyadae-donka-lavrova
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